La caída de Alberto Fernández dispara cinco preguntas clave para el futuro del peronismo

El cortísimo plazo sigue siendo maná del cielo para Javier Milei y sus hábiles e inescrupulosos estrategas. El escándalo detuvo la caída que el Gobierno venía sufriendo y no tiene por qué afectar a un opoficialismo que es como el agua tibia. De hecho, Federico Sturzenegger recordó los servicios prestados por macristas, radicales, provinciales, perolibertarios y otras tribus que, a no dudarlo, algún día, más temprano o más tarde, enfrentarán problemas cuando quieran bajarse del bondi de la ultraderecha. “El Congreso fue sumamente generoso en las atribuciones que nos dio para reformar la estructura del Estado”, evaluó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Gracias por tanto.

Primera pregunta: ¿cuáles?

Gabriela Pepe se pregunta, no sin ironía, si Fernández no estará cumpliendo, como un rotundo Pirro contemporáneo, aquella promesa filtrada sobre su presunta intención de “terminar con el kirchnerismo”.

Una serie de encuestas entregaron el fin de semana indicios sobre los efectos del escándalo en la relación, ya maltrecha, entre peronismo y sociedad.

Cuenta Gabriela: ‘“Para usted, ¿Cristina Kirchner se podrá despegar de Alberto Fernández?”, preguntó la consultora DC. Un 77,4% respondió que no. El nombre de la expresidenta apareció, también, cuando consultaron a qué dirigente político perjudica el escándalo. El 79,5% consideró que la afecta a ella, mientras que un 14,3% señaló como perjudicado a Axel Kicillof y un 6,3%, a Sergio Massa ”.

unnamed.png

El interrogante de DC Consultores es pertinente, toda vez que la fórmula de los dos Fernández fue un paquete llave en mano ofrecido en 2019 por la exmandataria a una mayoría social que, si algo ansiaba, era sacarse de encima a Mauricio Macri.

Eso supone de por sí un lastre grande, pero hay más. Es claro que no existe un solo indicio de que CFK haya estado al tanto de las violencias atribuidas a su entonces delfín, pero acaso sí de otras “desprolijidades”. ¿Cómo no evocar y resignificar ahora aquel rapapolvo público, enigmáticro entonces, de agosto de 2021, muy poco antes de la ruptura sellada por la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)? “Alberto, poné orden donde tengas que poner orden, no te pongas nervioso y metele para adelante”, le dijo. Ahora se entiende mejor.

Segunda pregunta: ¿la noticia sobre el daño a Cristina Kirchner es todo lo mala que podría ser para el peronismo?

Difícilmente CFK vuelva al ruedo más grande en 2027, por lo que su condición de pararrayos de los efectos del huracán Alberto podría poner a salvo a figuras que, a priori, tienen potencial como candidatos, sobre todo el gobernador bonaerense.

Fragmentación es el nombre del momento

Esas tendencias resultan confirmadas por otro estudio nacional, de Isasi-Burdman, recogido por Clarín.

Las intenciones de voto para las legislativas del año que viene benefician provisoriamente al Gobierno.

Así, lo que hasta julio parecía un escenario repartido por mitades para oficialismo y oposición, ahora arroja 47% a 37%, respectivamente. En el resto manda la confusión.

unnamed.png

En paralelo a eso, a pesar de la dureza del hiperajuste de Milei y Toto Caputo, el descrédito del principal sector de la oposición hace que haya más arrepentidos de haber votado a Unión por la Patria (UP) que a La Libertad Avanza (LLA). Interesante.

unnamed.png

Todo eso lleva a recordar una vez más que peronismo y ultraderecha se interceptan en un sector significativo del electorado.

Así las cosas, tercera pregunta: ¿no será que ese segmento decisivo reacciona con un reflejo moral ante el poco edificante espectáculo del momento, pero que, en realidad, sigue esperando otros servicios de su dirigencia?

El escenario parece fluido, dada la enorme fragmentación de las respuestas sobre posibles votos para el futuro Congreso.

El kirchnerismo después de Alberto Fernández

Más allá de eso, sorprende –en consonancia con lo señalado más arriba– el drástico achicamiento del espacio que se define como “kirchnerista”, limitado por ahora al 5% del total.

unnamed.png

Cuarta pregunta: ¿eso es sólo producto de los desórdenes y de los posibles delitos de Alberto Fernández o hay allí una historia de decepciones políticas y de resultados todavía no asumidas?

Javier Milei y el sentido de “lo grave”

Por último, un trabajo de Zuban, Córdoba y Asociados entrega otros datos complementarios.

Entre sus conclusiones, hay una especialmente interesante. Ante la consulta sobre los problemas más graves del momento, “el escándalo de Fernández y Yañez” ocupa el décimo puesto, detrás del aumento de la pobreza, de la desocupación, de la renuncia del diputado paleolibertario por Misiones Germán Kiczka por denuncias de pedofilia, la depresión de la economía, el desfinanciamiento de las universidades, la visita de diputados oficialistas a los criminales de lesa humanidad del penal de Ezeiza, los viajes de Milei pagados con fondos públicos, la persecución a periodistas y la montaña de fondos reservados otorgados a la SIDE.

Las encuestas son herramientas difíciles de leer. ¿Qué puede contestar alguien a quien le preguntan si CFK tiene o no responsabilidades en el ascenso de Fernández al poder o si este momento impone una decepción aún mayor con el peronismo?

Lo mismo cabe ante la comparación entre la gravedad social de –digamos– el empinamiento de la pobreza y un caso, grave pero individual, de violencia de género.

unnamed.png

El drama del momento para el peronismo es la impresionante penetración del Alberto-gate, cifrada en el 90% por esa encuesta, infinitamente superior a la del caso del diputado misionero, valoraciones aparte. Eso es lo que maximiza su efecto destructivo inmediato.

Lo que urge, para el principal sector de la oposición, es dar respuestas. Si bien casi el 90% de sus votantes de la primera vuelta del año pasado no ve motivos para modificar sus inclinaciones ni siquiera en estas horas bajas, más de tres cuartas partes de los consultados reclaman una renovación.

unnamed.png

Quinta pregunta y final: si el tiempo es un gran ordenador, como gusta decir el converso del Abasto, ¿sabrá aprovecharlo este peronismo roto y olvidado de su propia alma?