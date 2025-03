La boleta porteña de LLA: Patricia Bullrich insiste con no competir y postula a Manuel Adorni

"¿Patricia Bullrich puede ser candidata?", le preguntaron este jueves a Javier Milei. No lo dudó: "Me encantaría porque arrasaría". En cambio, de otros posibles postulantes, como Manuel Adorni, el Presidente esquivó definiciones. En el Ministerio de Seguridad no lo ven como una presión y la dirigente del PRO se desentiende del clamor: "Creo que en esta oportunidad me quedo en el banco", dijo.