La visita a San Lorenzo -de la que también participará el ministro de Defensa Luis Petri - es un episodio más de la zaga que la titular de la Cámara alta comenzó cuando notó que Milei no le cumpliría la promesa de permitirle poner los nombres al frente de las carteras de Seguridad y Defensa.

Recluida en el Senado, obligada a tocar la campanita, Villarruel no se amilanó. Con “determinación y simpatía”, primero disputó con el círculo más íntimo del presidente por el nombre del nuevo jefe de bloque libertario en el Senado y ganó, alambrando su territorio y dejando en claro que quería autonomía. Luego, construyó consensos con la oposición no peronista a la hora de copar las comisiones y relegó a Unión por la Patria sin ruidos. Todo lo que Milei no hizo.