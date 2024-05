La bala de plata de Javier Milei: ignorar cambios del Senado y ratificar los proyectos originales en Diputados

Luego del fracaso de este jueves en el Congreso, donde el oficialismo no logró dictámenes de la denominada ley ómnibus y el pacto fiscal, el presidente Javier Milei se resigna a que la cámara alta reescriba parte de los textos y aspira a tenerlos aprobados antes de la firma del Pacto del 25 de Mayo. No importa que sea con cambios. El Presidente se guarda una bala de plata: que Diputados ignore las correcciones que haga el Senado y ratifique las versiones originales.

Ese fue el panorama trazado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la reunión que mantuvo con referentes de los bloques PRO y La Libertad Avanza de la cámara baja. El optimismo de la hermana del jefe de Estado no se replica en el Senado , donde el oficialismo quedó aturdido tras el fallido intento por dictaminar y acusan a la Casa Rosada de no ayudar a juntar votos.

“No puede ser que no colaboren para sumar tres firmas”, planteó ante Letra P uno de los líderes del bloque libertario, que este jueves jugó casi a ciegas para saber cuántas adhesiones tenía. La vicepresidenta Victoria Villarruel no se involucró en la negociación y siguió la caída desde su despacho.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, lideró la embestida del Gobierno para dictaminar como fuera esta semana, pero sin las firmas no hubo forma de avanzar. “Se intentó despachar y discutir modificaciones en el recinto. No se pudo y ahora habrá que acordar durante las comisiones”, se resignaban. La idea no era evitar cambios sino definirlos antes de la votación, para que fueran los menos posible.