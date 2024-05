El Gobierno, más complicado: no tiene los votos para dictaminar la ley ómnibus XS

El Gobierno no destrabó la negociación por la ley ómnibus XS en el Senado con la oposición dialoguista y este jueves continuará el debate. La administración de Javier Milei tiene pocas expectativas de dictaminar y llevar el proyecto al recinto el 16, tal como preveía el itinerario original. Al cierre de esta nota, el oficialismo no garantizaba las firmas y, si no las reúne, el plenario continuará la semana próxima y la sesión recien sería el 23.