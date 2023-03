La agonía del Frente de Todos

"Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene dando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane" las elecciones, dijo, en su última balacera, Andrés Larroque, el vocero más despiadado del cristinismo sobre Alberto Fernández. "Si no, no se comprende lo que está haciendo, máxime cuando hay unas declaraciones, que nadie desmintió, en las que el Presidente dice que él puede terminar con 20 años de kirchnerismo. Esa es la consigna del macrismo, de la Argentina de los grupos de poder, es una premisa del poder concentrado terminar con el kirchnerismo. Yo espero que eso sea desmentido o sea aclarado, pero de no serlo es de extrema gravedad", explicó el Cuervo su nuevo brote de ira.