Carlos Bianco responde al eslogan CFK 2027: "Las PASO son el mejor sistema para definir candidaturas"

El gobernador Axel Kicillof respondió al pedido de “Cristina candidata” y el rechazo a “los candidatos por default” esgrimidos este fin de semana por Máximo Kirchner con las PASO como la mejor herramienta para que el peronismo dirima sus candidatos. Lo hizo a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco .

El acto en Parque Lezama del sábado volvió a dejar expuesta la fractura dentro del peronismo bonaerense. El gobernador no fue y en el escenario prácticamente no hubo presencia del kicillofismo. A un costado del escenario solo se vio al diputado bonaerense Mariano Cascallares y, abajo, al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis ; dos moderados del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el enfrentamiento con el kirchnerismo.

Micrófono en mano, Máximo Kirchner apuntó, aunque sin nombrarlo, contra Kicillof. “Hablan de hacer la unidad y ni siquiera son capaces de ir a verla (a Cristina) a San José”, dijo y luego insistió con la candidatura de CFK , pese a que la vicepresidenta se encuentra con prisión domiciliaria e imposibilitada de competir. “Queremos tener a Cristina de candidata y no a candidatos por default”, lanzó.

Este lunes, en conferencia de prensa Bianco fue consultado por la ausencia del gobernador en la movilización del sábado. El funcionario esquivó la pregunta y se limitó a plantear que el MDF y el PJ bonaerense, ambos conducidos por el gobernador, convocaron a movilizar. “Nuestra posición siempre fue muy clara respecto de la injusta prisión de Cristina”, se limitó a decir.

Máximo Kirchner fue el único orador del acto en Parque Lezama convocado a un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner.

Luego fue consultado por las candidaturas del peronismo y, puntualmente, por la frase de Kirchner sobre los postulantes por default. Bianco dijo que no es año para hablar de candidaturas, sino de construcción política, aunque también puso sobre la mesa las primarias, como la mejor herramienta para elegir candidatos.

“Está vigente el sistema de las PASO, que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo, del campo popular en su conjunto”, dijo. Y más: “Los compañeros y las compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse y la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha”.

Bianco en conferencia

Finalmente, insistió con que eso será el año próximo, con “el método posible”, que -dijo- hoy son las PASO. “Eventualmente, una candidatura de consenso, pero eso habrá que construirlo y en ese proceso estamos”, indicó.

Ante la consulta de Letra P, una fuente del entorno del gobernador indicó que sería “beneficioso” para Kicillof competir en primarias, y confió en que un triunfo en internas le daría una legitimidad mayor para ser el candidato. Mientras tanto, el gobernador seguirá avanzando con su plan de crecimiento.

Encuentro por Perón y agenda presidencial

Pese a las críticas que llegaron del kirchnerismo, el clamor camporista por CFK candidata y los reclamos para que la visite en San José 1111, Kicillof sigue en su plan de construcción. Esta semana será parte de dos eventos de impronta nacional.

Este martes participará de un encuentro con embajadores de la Unión Europea para analizar la situación internacional y de la Argentina. El jueves estará en el encuentro federal por el día internacional de las pymes que se llevará adelante en Parque Norte. Completará la semana con su agenda bonaerense: visitará los distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales y General Rodríguez.

Al mismo tiempo, trabaja en una posible convocatoria a un encuentro en la Quinta de San Vicente para el próximo 1 de julio, día del aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Baraja la posibilidad de hacer allí un encuentro con los 135 presidentes de los PJ municipales.