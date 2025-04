Karina Milei le abre las listas al PRO, pero la boleta dirá La Libertad Avanza

Los encargados de revelar los detalles del acuerdo en construcción serán Ritondo, Santilli y Montenegro. Si bien ambas partes todavía no transcribieron los puntos de la negociación a un papel, dado que aún tienen margen para hacerlo hasta el 14 de mayo, día en el que deberán inscribirse las alianzas en Buenos Aires, en la cúpula libertaria dejaron en claro de movida que no resignarán la marca de La Libertad Avanza . Tal como inscribieron el sello en las elecciones porteñas, donde sí la tropa libertaria compite contra el PRO.

Si bien el oficialismo nacional está dispuesto a incorporar elementos amarillos a sus filas, en lo narrativo no habrá cambios: la estrategia política seguirá a cargo de la hermana menor de Javier Milei y no cambiarán el nombre del espacio, tal como anhelaba un sector del macrismo que hasta pensaba en bautizarlo Juntos por la Libertad .

El objetivo principal de acelerar el enrolamiento amarillo a LLA es esquivar un acuerdo entre las cúpulas partidarias. Lo que intenta hace tiempo la Casa Rosada no es tanto evitar que partidos provinciales se sumen a sus filas de manera institucional, sino, específicamente, dejar afuera de todo a Mauricio Macri, enemigo declarado de la jefa de los libertarios.

Un hombre clave en el futuro armado de las listas violetas aseguró a Letra P que "para la provincia no es tan determinante que el acuerdo sea sin las cúpulas", por lo que para esta jurisdicción no descartan incorporar a toda la estructura PRO dentro de LLA. Lo que esta fuente no menciona es que el expresidente no tiene influencia directa sobre la Asamblea, el órgano que conduce Néstor Grindetti, de quien el expresidente está distanciado hace unos meses, y que es el encargado de aprobar una política de alianzas.

"Son todos bienvenidos, pero vamos a ver sección por sección, distrito por distrito, para evaluar lo más conveniente para el gobierno. En todos los casos, al PRO le decimos que se van a tener que sumar a las mesas estratégicas ya conformadas por nosotros sin ningún tipo de condicionamiento", amplió una fuente relevante del partido de Milei.

El PRO debatirá un posible acuerdo con el oficialismo

Pese a que el triangulo de hierro amarillo ya dio indicios de que está dispuesto a sumarse a las Fuerzas del Cielo sin la bendición explicita del fundador del PRO, un sector amarillo que responde al jefe de Gobierno de la Ciudad porteño, Jorge Macri, ya milita el rechazo.

Sigo sin entender como hay dirigentes de pro que quieren abordar en la provincia con la excusa de ganarle a él Kichenerisko https://t.co/7Bxi6oWGtH https://t.co/fUWGJFWkO7 — Chueco (@mavivani) April 11, 2025

Mauricio Vivani, exdiputado provincial y una de las espadas del jorgemacrismo en el interior, dejó en claro en sus redes sociales que la postura de su espacio será intransigente y que estará en línea con la guerra a cielo abierto que Manuel Adorni y Silvia Lospennato libran en el territorio porteño, donde gobierna su jefe directo.

En cambio, otros sectores internos, como el que conduce Grindetti, son menos categóricos y esperan que el acuerdo con el karinismo tenga ciertas garantías, como porcentajes en las listas o eventuales espacios en segundas y terceras líneas del gabinete.