El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que si es presidente eliminará el impuesto a las Ganancias para trabajadores. La misma promesa había hecho el exmandatario Mauricio Macri en la campaña del 2015 y no solo no lo cumplió sino que durante sus cuatro años de mandato aumentó la cantidad de asalariados que fueron alcanzados por el tributo. Ahora el candidato de Unión por la Patria (UP), también con tintes electorales, busca diferenciarse al afirmar que incluso en los meses que le quedan al frente de la cartera económica podría enviar un proyecto al Congreso para concretarlo. La medida tendría un costo: perder el 33% de la recaudación total del impuesto.