JxC firma la alianza en Córdoba con una cláusula contra el factor Schiaretti

A simple vista, el marco normativo no se sale del molde de competencias anteriores. La discusión letrada se centró en dos opciones: el del sistema de binomios -donde la lista ganadora se queda con el primer y segundo renglón; y la perdedora, con el tercero y el cuarto- y el de distribución por el método D'Hondt, aplicado en 2019 y 2021.

La tercera consideración tiene una lectura política extra. Podrán aspirar a las listas aquellas personas que sean afiliadas a las fuerzas que integran JxC en Córdoba e independientes. Esta consideración no es nueva, pero en el contexto político actual se resignifica.

Si bien el gobernador Schiaretti competirá en las PASO con su frente Hacemos por Nuestro País y el cambiemismo daba por enterrada la posibilidad de una fusión como pedía Larreta y el presidente de la UCR, Gerardo Morales, en JxC de Córdoba tomaron sus recaudos.

Nuestro Presidente @GerardoMorales se reunió hoy con los demás Presidentes de los partidos fundadores de JxC para formalizar la alianza con la que competirán en las PASO del 13 de agosto.



Compartimos el comunicado.

La desconfianza sigue vigente y el estado de alerta terminará el 24 de junio, cuando finalmente se inscriban las fórmulas presidenciales y las nóminas que quiere ser parte de la renovación en el Congreso.

“Es un reglamento amigable para todos los integrantes de JxC, menos para los afiliados a otros partidos que no podrán ser candidatos en nuestra coalición. Es una prohibición dedicada al PJ y sus satélites”, resumió una fuente involucrada en la faena legal que, como todas, no se animan a descartar que “Schiaretti se meta por la ventana” o en otros términos en una fórmula presidencial. "¿Dónde iría a parar el elenco de candidatos a diputados de Schiaretti en caso de acuerdo? En JxC de Córdoba, no", disparan.

Partido nuevo

Para este nuevo turno electoral, a los sellos que integraron tradicionalmente JxC en Córdoba -PRO, UCR, Frente Cívico, Coalición Cívica, Primero la Gente, Encuentro Republicano Federal- se suma el Partido Laborista comandado por Gustavo Rossi.

El espacio ya había mostrado proximidad a la oposición aliancista en enclaves como San Francisco, donde participa de un instituto de políticas públicas con miembros de JxC y Encuentro Vecinal. Sin embargo, el pase comenzó a asomar cuando compitieron en las elecciones municipales de Marcos Juárez, en septiembre de 2022, con una lista que se presentaba como peronista auténtica.

El entonces intendente del kilómetro cero del cambio, Pedro Dellarossa, apostó a Sara Majorel luego de una intensa crisis política en su línea sucesoria. Producto de la firmeza de su decisión, una de las mujeres de su gabinete que mejor medía, Verónica Crescente, dio el portazo y encabezó la lista que Schiaretti defendió en persona. La transversalidad que, como se verificó después, fracasó con el triunfo de Majorel, rivalizó con varias listas satélites que buscaron pellizcarle votos al peronismo con rostro PRO.

El Partido Laborista hizo su ingreso formal a la alianza embanderado en el larretismo. “El espacio decidió ingresar formalmente como miembro pleno a Juntos por el Cambio Nacional a los fines de acompañar de forma más comprometida a Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente”, confesaron.

Sustanciada la alianza y fijadas las reglas del juego iniciará formalmente la pelotera de nombres para rellenar las listas de Bullrich y Larreta en Córdoba. Las referencias aliancistas dicen que, por ahora, deben pensar en la elección provincial que debería sentar a Luis Juez en la gobernación. Sostienen que mantener la discreción es necesaria para que en el búnker cordobesista no interpreten esta puja como un reconocimiento tácito de derrota. En otras palabras, el mensaje que deben dar es que quieren integrar el funcionariado del nuevo Panal, antes que la Cámara baja.