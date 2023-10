Juan Schiaretti y Martín Llaryora tras conocer los resultados del 22 de octubre. Desde entonces, no volvieron a hablar públicamente de la elección nacional.

La distancia que separa a Juan Schiaretti y Martín Llaryora del minuto a minuto electoral empieza a generar impaciencia entre la dirigencia cordobesa que por estas horas dirime sus posturas entre la cautela y las manifestaciones personales que, insisten en aclarar, responden a decisiones meramente individuales . También están aquellos que llaman públicamente a trabajar por Sergio Massa , a la espera de una futura expresión “institucional” del cordobesismo que no madura. En las últimas horas, comenzó a sonar con fuerza en el entorno de los jefes del PJ cordobés que la libertad de acción asoma como la salida elegante al incordio. Cada dirigente podrá movilizar por su cuenta para el candidato de su preferencia, pero no contará con los resortes del partido.

Mientras Mauricio Macri y algunos dirigentes del oficialismo siguen esperando gestos por parte de Schiaretti, Massa espera por Llaryora. En el peronismo nacional tienen en claro que el hasta hace diez días candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País no acompañará la candidatura del tigrense y, en todo caso, no ven con malos ojos una postura que, por lo menos, no sea favorable a Javier Milei.