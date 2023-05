La idea de convocar a una mesa nacional de la coalición comenzó a tomar forma durante la tarde del martes, luego de que se conocieran las sorpresivas resoluciones del máximo tribunal . Las negociaciones entre las figuras de JxC se aceleraron después de la cadena nacional de Fernández. Hasta el cierre de esta nota, no estaba confirmada la fecha del encuentro y el fundador del PRO no se había expresado públicamente.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1656321532786798594 Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces. https://t.co/b3i6ghFEzL — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 10, 2023

“Casi no tuvimos tiempo para hacer campaña. Nos conviene que se vote en junio y no ahora”, fue el análisis que hizo un veterano dirigente radical ante sus compañeros de la coalición opositora. Esa tesitura no sólo cobró fuerza dentro de JxC, en donde se ven ganadores si tienen más tiempo de proselitismo, sino que en el oficialismo están convencidos de que ese escenario es posible y buscan forzar la renuncia del candidato a vicegobernador, Juan Manzur.

Asimismo, la cadena nacional de Fernández le permite a Macri volver a mostrar la centralidad que tiene en el espacio en momentos en que él es justamente quien más pregona por un alto al fuego entre los integrantes de la coalición y, en especial, el PRO.