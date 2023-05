Elecciones suspendidas: el oficialismo sumaría causales al juicio político a la Corte

Luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez , anticipó que podrían sumarse más causales a los pedidos de juicio político contra los jueces Carlos Rosatti , Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz . El legislador santafesino no descartó esa posibilidad durante la audiencia que evalúa la conducta de los cuatro integrantes del máximo tribunal y después de que el diputado de la Coalición Cívica Juan López le hiciera notar que Ricardo Lorenzetti no firmó los fallos.

"Las dos cautelares son totalmente consistentes con los precedentes de La Rioja y Río Negro en 2019 y Santiago del Estero en 2013. Lo queremos comentar, para que no se amplíe el juicio político por nuevos hechos. Y sin ánimo de abrir el debate", planteó López, durante el final de la decimotercer audiencia de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

"Me parece oportuna la expresión de abrir el debate", destacó Martínez, y anunció: "Nuestro bloque se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos, todas. Y si nosotros consideramos que hay posible causal de mal desempeño no le quepa la menor duda que también vamos a hacer una presentación de pedido juicio político contra los integrantes de la Corte".

Martínez consideró que hay que "tener un panorama claro de lo que está pasando". "A mí me extrañó muchísimo la sincronización de la llegada de (Héctor) Marchi aquí a la comisión con la difusión de la noticia; pero muchísimo, inmediato fue. Se estaba sentando y aparecieron los datos inmediatamente", graficó el santafesino.

El caso del exjefe de Gabinete Juan Manzur es similar. En ambas provincias Juntos por el Cambio tenía expectativas de hacer una buena elección y sus referentes no sabían si con otros rivales podían estar mejor parados, sobre todo porque la pelea contra la Corte será parte de las campañas.

Ni bien se conoció la decisión de la Corte, el primer kirchnerista en hablar fue Leopoldo Moreau y vinculó los fallos a los dueños de los diarios Clarín y La Nación. "La Corte de (Héctor) Magnetto y (Fernán) Saguier acaba de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan. ¿Qué dirán ahora algunos propios y extraños que negaban que el partido judicial estaba dispuesto a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? Sólo el pueblo movilizado lo puede impedir", convocó. Moreau pidió la palabra para decir algo similar en la comisión de Juicio Político, pero la oposición prefirió no abrir el debate, que recién llegó al final de la audiencia.

https://twitter.com/gerpmartinez/status/1656021098645921800 A la mañana, Rosatti hizo declaraciones provocadoras en la Cámara de Comercio de los EE. UU. en Argentina.



A la tarde, mientras funciona la comisión de Juicio Político , la Corte suspende (a 5 días de realizarse) las elecciones en San Juan y Tucumán.



¿Hasta dónde van a llegar? — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) May 9, 2023

Martínez también cuestionó las declaraciones de Rosatti sobre la "emisión de dinero descontrolada" durante su exposición en la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). "Hizo referencias absolutamente irresponsables sobre algunos aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad o no de decisiones de política económica, más específicamente de la política monetaria. Casi que fue una amenaza. Casi", sostuvo.

"Y fue en el marco de una semana donde creo que todos, y a muchos le está cayendo la ficha ahora, Presidenta, de la gravedad de lo que está pasando alrededor de la no investigación, no de la investigación, de la no investigación de (el fiscal Carlos) Rívolo y (la jueza María Eugenia) Capuchetti del atentado del primero de septiembre contra la vida de nuestra vicepresidenta de la Nación", dijo dirigiéndose a la presidenta de la comisión de Juicio Político, la oficialista Carolina Gaillard.

Martínez recordó que el juicio político se inició cuando consideraron que la Corte tomaba facultades de los legisladores y que ahora "actúa contra atribuciones que son propias de las provincias y del federalismo argentino".

"Así como desde el primer momento nosotros veníamos diciendo que a medida que avance el proceso de investigación, esta etapa probatoria en la que estamos aquí, en la Comisión de Juicio Político, iba a ir aumentando el consenso social y político alrededor de la importancia de esto que estamos haciendo, yo creo que ya hasta la altura nadie de ninguna fuerza política puede mirar para el costado", agregó.

El jefe oficialista se sorprendió, además, de que la presidenciable del PRO, Patricia Bullrich, haya dicho "logramos frenar" las elecciones. "¿Logramos? ¿Quién? ¿Ella y esta Corte Suprema de Justicia? Ese nosotros del plural. ¿A quién incluye? Patricia Bullrich, ¿a quién incluye?", preguntó, y completó: "Entonces, es de una gravedad enorme, nosotros no podemos mirar para el costado y lo digo, nuestro bloque va a hacer todo lo que tenga que hacer alrededor de esto".