Jujuy: La Libertad Avanza buscará el batacazo con Kevin Ballesty al frente de una boleta 100% mileísta

LLA tiene todo por ganar: el partido no tiene ninguna representación ni en la Legislatura provincial ni en los concejos deliberantes.

kevin ballestyv.jpg Kevin Ballesty es una de las "caras nuevas" de La Libertad Avanza en su lista legislativa para representar en la provincia al partido de Javier Milei.

La Libertad Avanza afronta el proceso electoral con un plus de confianza. No tiene nada que perder en una Legislatura donde no cuenta con representación y será debutante. Se ilusiona con sacar provecho de la relativa crisis del bipartidismo que ha gobernado la provincia.

El espacio libertario apuesta a que la marca de LLA y la figura de Javier Milei arrastren los votos suficientes para sumar entre 7 y 10 bancas, aprovechando la sonora fractura del peronismo y los cuestionamientos que golpean también a la UCR, que tiene sus propias cuitas internas entre el gobernador Carlos Sadir y su antecesor, Gerardo Morales.

Ballesty es prudente en sus pronósticos y en diálogo con Letra P se dice cultor del “paso a paso” de Mostaza Merlo. El 11 de mayo se vota al modo tradicional, con la clásica boleta en papel de los distintos partidos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1899829138162061556&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 CIERRE DE ALIANZAS



Once frentes se anotaron en Jujuy: la UCR y sus aliados cambian de nombre y LLA debuta por su cuenta



https://t.co/YA9vJJ6vHZ

@JPGavazza pic.twitter.com/uPF7UVrAxo — LETRA P (@Letra_P) March 12, 2025

“Vengo de trabajar en el sector privado y público, en blanco y en negro, ganando poco, más o menos o más, y en ambos lados del mostrador noto que por lo menos en Jujuy las gestiones de gobierno, sean radicales o peronistas, inflan el Estado y gastan más de lo que se puede inventando necesidades”, afirma el candidato.

Lamenta que “la UCR de Jujuy profundizó esa metodología de trabajo, incrementa la planta de funcionarios, toma deuda en dólares para empresas del Estado que son proyectos personales. Son empresas que no funcionan y pierden plata”.

La Libertad Avanza detectó a un hijo político de la pandemia

Nacido en San Pedro de Jujuy, pero afincado en San Salvador, Ballesty es un hijo político de la pandemia: no tenía nada que ver con la política hasta que se lanzó a las pistas en 2021.

Mientras estudió en Buenos Aires, donde vivió entre 2006 y 2012, también trabajó y nunca se metió en política.

kevin ballesty milei.jpg Kevin Ballesty es una de las "caras nuevas" de La Libertad Avanza en su lista legislativa para representar en la provincia al partido de Javier Milei.

El clic ocurrió durante la cuarentena. Se le cayó el trabajo, “no podía salir y se fundían las pymes que eran mi clientela”. “Me acerqué a los foros de debate, empecé a expresarme en las redes y una cosa trajo la otra”, describe.

En 2021 fue candidato a diputado provincial en el lugar número 11 por el partido VIA (Valores, Acciones, Ideas). Dos años después, en paralelo con la Constituyente, lideró la lista legislativa y sacó unos 20.000 votos: quedó a las puertas de obtener una banca. En ese caso, la Lista 2024, “Elegí Libertad”, hizo alianza con “Libertarios”.

manuel-quintar-y-ezequiel-atauchepng.webp El diputado nacional Manuel Quintar y el senador Ezequiel Atauche son las caras más visibles de La Libertad Avanza en Jujuy: hicieron una tregua en su interna.

De aquellos protagonistas de “Libertarios” ya no queda nadie en la formalización de LLA. En 2023 Ballesty encontró su vínculo con La Libertad Avanza. Se postuló como senador suplente de Ezequiel Atauche, pero el que primero se le arrimó fue el diputado Manuel Quintar, de quien hoy es asesor.

Siempre se definió como un “liberal”, especialmente crítico de las gestiones de la UCR. Siente que en Tribunales pasó a ser “el abogado liberal” y “una cara nueva”.

Las elecciones que se vienen

En el campamento libertario reina el optimismo con su lista de caras nuevas. La elección tiene componentes locales, porque también se renuevan concejos deliberantes. Un fenómeno que florece es que la UCR acepta la aparición de distintas colectoras en municipios donde busca nutrir de votos la lista provincial. El oficialismo jujeño teme perder la mayoría en la Legislatura.

La elección de mayo será, obviamente, un aperitivo de las legislativas nacionales de octubre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1899562923959407048&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 El peronismo se rompió en Jujuy y también jubila Unión por la Patria



Chaher con el PJ y Moisés, por afuera



https://t.co/sTNtqHijBT

@JPGavazza pic.twitter.com/0v3zQ9fXUE — LETRA P (@Letra_P) March 11, 2025

El peronismo está roto. Por un lado, el sello oficial del PJ, comandado por la diputada de La Cámpora Leila Chaher y la intervención del partido a cargo de Aníbal Fernández y de Gustavo Menéndez; y por otro, la senadora Carolina Moisés, en abierto desafío al PJ oficial y a Cristina Fernández de Kirchner, a quien además le armó un rancho aparte en la cámara alta.

En ese escenario, las huestes libertarias todavía disfrutan de una época de luna de miel. El clima y las encuestas tiran los ánimos para arriba en LLA. El final feliz dependerá de los resultados, pero desde hace un mes se apaciguaron los ruidos que enfrentaban al senador Atauche con el diputado Quintar.

Puede surgir alguna pequeña rencilla para cerrar la lista, pero hay convicción de seguir la línea que bajó Karina Milei, que hace tiempo en este caso, a contramano de lo que ocurrió en Chaco, ordenó no explorar ningún consenso con la UCR o el PRO.