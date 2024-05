Jubilaciones: Unión por la Patria se asocia a la UCR y HCF para cambiar la movilidad y discuten un aumento

El acuerdo por jubilaciones

La fórmula de movilidad que delinean la UCR, HCF y UP contempla la suba mensual por inflación, pero suma una variante salarial.

Durante los plenarios, Vidal explicó que la Corte Suprema sentó jurisprudencia sobre la necesidad de incorporar la variación de salarios a la fórmula. En su proyecto, la exgobernadora bonaerense propone considerar un 30% para la diferencia entre la suba de las paritarias por sobre la inflación.

El dictamen de UCR-HCF contempla una metodología similar. A ese despacho se adhirió la Coalición Cívica, que también es parte de la negociación por una propuesta opositora conjunta.

UP propuso en su dictamen otro cálculo de movilidad: reeditar la fórmula que rigió hasta el año pasado (que combinaba salarios con recaudación), con una cláusula gatillo por inflación. Para llegar a un acuerdo, aceptaría que las subas sean por precios y que haya un retoque salarial por semestre.

Cuánto subir

El acuerdo de estos dos bloques con UP incluye también conciliar un texto sobre la recomposición a las cajas previsionales de las provincias, un reclamo que lidera Córdoba y que no fue considerado por Vidal ni por el oficialismo.

Al cierre de esta nota, el consenso más difícil entre la mayoría opositora sólo le faltaba definir el aumento de las jubilaciones, por encima del 12,5% que fijó el decreto presidencial. La UCR y HCF piden sumar un 8,1%, para que llegue a 20,1%.

El dictamen de UP solicita considerar la suba de precios de diciembre y llevar el aumento a 30%. “Son $ 7mil más por mes. No podemos ahorrar ahí”, sostuvo a Letra P un referente del peronismo.

En la UCR, a cargo de la negociación, consideran que el costo fiscal sería inviable para el Gobierno. Las negociaciones seguirán hasta antes de la sesión de comisión.

Si no se define la letra chica, la UCR y HCF proponen a UP firmar su dictamen y en tal caso seguir la discusión en el recinto, con la garantía de aprobar el proyecto. LLA no puede evitarlo.