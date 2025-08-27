Córdoba: el candidato de Nazario arranca la campaña apuntando a Natalia de la Sota y deja afuera a Schiaretti

Edgar Bruno , el candidato a diputado de PAIS, definió un objetivo claro para el inicio de una campaña “a todo a pulmón”. El alfil de la expareja de José Manuel de la Sota , Adriana Nazario , espera algún tipo de rédito de la confrontación con Natalia De la Sota , hija de su mentor y tres veces gobernador de Córdoba .

Cada vez que tiene un micrófono adelante, el también intendente de Canals le tira dardos a su competidora de Defendamos Córdoba , a quien intenta adosarle el rótulo de candidata K. En esta provincia, la etiqueta de kirchnerista equivale a un estigma y es por eso que el comportamiento de Bruno llamó la atención a más de un observador de la política mediterránea.

La tensa relación entre Bruno y De la Sota cruza varias dimensiones, que van del pase de facturas al cálculo estratégico. También se computa como un nuevo episodio en la historia de una de las familias políticas más ilustres de la provincia. En el espacio nazarista, hablan de las heridas que dejó la elección de Río Cuarto que consagró a Guillermo De Rivas , pero también remiten a una hoja de ruta donde el pleito es una herramienta de posicionamiento electoral.

En Córdoba, el cierre de las listas para la Cámara de Diputados vino con sorpresas y alimentó toda clase de especulaciones que atravesaron a todas las fuerzas políticas. Pero la sospecha permeó más abajo en la oferta electoral donde, lejos de las grandes estructuras, hay partidos modestos como PAIS de Bruno, cuya estrategia ahora también se pone bajo la lupa.

En el partido PAIS, integrado por sectores que impulsaron la candidatura de Nazario a la intendencia riocuartense el año pasado, tienen clavada más de una espina de aquellas elecciones , todas ellas derivadas de la ruptura con el cordobesismo.

El primer pase de factura es para Natalia De la Sota, de cuando ella aún compartía espacio con el gobernador Martín Llaryora. En PAIS dicen que todavía no se pueden sacar de la cabeza el apoyo explícito que le dio a De Rivas en aquella campaña que partió al peronismo. Entonces, la diputada había jugado fuerte: viajó a Río Cuarto, se reunió con referentes partidarios y de la CGT, y a todos les dijo que el candidato debía ser el delfín de Juan Manuel Llamosas.

Lo que más le dolió al grupo que se referencia en Nazario es una frase imborrable de Natalia: “Si José Manuel estuviera acá, diría que el candidato del Justicialismo de Córdoba es Guillermo de Rivas”.

La "medicina" para Natalia De la Sota

Aunque parezca una excepción a la regla en un mundo dominado por el cálculo y la especulación, la política también puede darse a las emociones como combustible. Un extraño caso de esto parece configurarse puertas adentro del nazarismo, donde algunos prevén que a Natalia le tocará la misma “medicina” que desde el cordobesismo le aplicaron a la contadora durante la campaña electoral de 2024 en Río Cuarto.

Gracias @NazarioOk x acompañar este desafío.

Placer escucharte.

Más de 150 proyectos presentados ante el Congreso.

Cuando todos votaron a favor por un acuerdo macro vos votaste en contra defendiendo a los Jubilados (reforma previsional de 2017) pic.twitter.com/Ecq61RMkot — Edgar Bruno (@edgardavidbruno) July 27, 2025

¿Cuál es esa medicina? El destrato que dicen haber recibido de parte del gobernador Llaryora y esta vez –sostienen- le tocará a la hija del exgobernador.

“El primer paso es el aislamiento político y la cooptación de dirigentes, pero la segunda fase es mucho más dura y consiste en una fuerte campaña sucia en contra”, advierten desde el entorno de Nazario. Ella misma lo padeció durante la contienda por Río Cuarto, e incluso lo denunció públicamente.

La guerra de guerrillas en el sur de Córdoba

Dentro del partido PAIS hay otras explicaciones de por qué Edgar Bruno le apunta directa y abiertamente a Natalia De la Sota cada vez que puede. Admiten no tener recursos para instalar la lista que lleva a Patricia González como candidata número dos a una banca en la cámara baja y por eso buscan “colgarse” de una figura fuerte.

Edgar Bruno, candidato a diputado nacional por Córdoba

Por ahora, dicen que ese objetivo es Natalia, pero aclaran que la estrategia se revisará prácticamente hasta el último minuto antes de las legislativas de octubre. Van a poner el ojo en la eficacia del plan, con la idea fija de que la hija del exgobernador acepte el convite y los suba a su ring. Por ahora, ninguno de esos lances encontró una respuesta.

Juan Schiaretti, afuera

Edgar Bruno encara una campaña de tierra adentro, lejos de las luces de la capital, con la estructura de un partido pequeño y sin aportantes de peso para la campaña. Dentro del espacio, encuentran motivación en la épica de un colectivo de personas comunes que enfrentan –con lo puesto- a las grandes maquinarias electorales.

En un escenario marcado por las limitaciones, afilan el ingenio y echan mano de tácticas de costo cero, aunque impliquen depender en algún punto del adversario.

llaryora prunotto schiaretti paredes Juan Schiaretti sumó el apoyo de 130 intendentes de la oposición

Pero ¿por qué apuntarle a Natalia? Si el objetivo es disputarle el voto, ¿por qué no cascotear a Juan Schiaretti, cabeza de lista de Provincias Unidas? En el entorno de Bruno sienten que con ella compiten por un electorado más peronista que el del exgobernador y aclaran que el plan es seguir planteándole duelos a otros candidatos. El correr de la campaña dirá si esa afirmación es genuina o simple impostación.

El vínculo con Martín Llaryora

El partido PAIS fue parte integrante del cordobesismo en sus diferentes variantes desde el año 2019 y hasta comienzos de 2025, cuando dieron el portazo alegando que Llaryora incumplió una serie de acuerdos políticos básicos. Uno de los detonantes habría sido la elección de Río Cuarto del año pasado, cuando todo terminó roto.

Bruno Llaryora Nazario Bevilaqua Palena.jpeg Elecciones de 2023 con unidad peronista en el sur de Córdoba

Sin embargo, entre 2019 y este año, PAIS fue parte de la alianza que compitió en las elecciones legislativas de 2019, 2021 y 2023. En aquel último año, también participaron de la elección que consagró al actual gobernador.

Ya lejos de Hacemos Unidos Por Córdoba, en lo que va de 2025, se dedicaron a fortalecer la estructura propia. Hoy en día, PAIS declara más de 13.500 afiliados en toda la provincia de Córdoba y planea disputar varias intendencias en 2027.

De origen delasotista, Edgar Bruno, número uno de la lista de candidatos para la Cámara de Diputados, transita el último tramo de su intendencia en Canals, donde ya no puede ser reelecto. Todavía conserva algunos canales de diálogo con el gobierno provincial.