Hasta el momento, Schiaretti no tendrá candidato a gobernador en Buenos Aires. Su espacio no fue presentado en la Justicia Electoral bonaerense y, salvo que algún partido en soledad presente un candidato que se referencie en el cordobés, no habrá nadie de Hacemos por Nuestro País que enfrente a Axel Kicillof ni divida el voto opositor.