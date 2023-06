“Esto es lo que tendría que haber pasado en 2021. Esos siete puntos que sacó ese año nos hubieran servido mucho para tener un triunfo más abultado y no darle la posibilidad al Frente de Todos (FdT) de salir a decir que ganaron cuando no fue así. Ahora bien, si Espert es candidato a presidente, le puede sacar votos tanto a Patricia como a Javier Milei, más allá de que no sea determinante. No tiene mucho para aportar”, analizó ante Letra P una voz del larretismo explícito que trabaja en la provincia de Buenos Aires.