José Alperovich volvió a negar los abusos a su sobrina ante el juez y denunció "un juicio armado"

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, reiteró que "no" abusó de la denunciante al declarar frente al juez Juan María Ramos Padilla en la causa en la que está imputado de tres intentos de abuso sexual y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal. El ex senador dijo ser inocente y advirtió que "hubo un móvil económico y un móvil político". "Este es un juicio armado", apuntó este lunes en el que se conmemora el noveno aniversario de Ni Una Menos.