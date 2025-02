Jorge Macri presentará a María Eugenia Vidal y a Cristian Ritondo como refuerzos para la defensa de la Ciudad

"Está dedicado a full al armado bonaerense del PRO, donde articula con los diputados y senadores provinciales una estrategia para el distrito. No hay dudas de su pertenencia, pero no fue convocado a una mesa política que, además, funcionaría en un distrito donde él no está construyendo", aclararon en el entorno de Santilli, donde aseguran no saber de dónde surgió esa versión.

El contraataque de Jorge Macri

El anuncio y la foto del próximo martes se enmarcan en un movimiento general del macrismo para mantener la iniciativa política en momentos en los que tanto la tropa de Karina Milei como el incipiente espacio que se ordena con Horacio Rodríguez Larreta huelen sangre y quieren marcar la cancha. Ofensiva en redes y caminatas y reuniones vecinales para señalar los déficits de gestión, son por ahora las herramientas de las que se vale la oposición.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1879323838368063805&partner=&hide_thread=false Estamos hartos de los jueces garantistas y su puerta giratoria.

Ya detuvimos a este delincuente 21 veces, las 20 anteriores lo liberaron. Lo detenemos y lo liberan.

Necesitamos que reiterancia sea una ley nacional. https://t.co/OTqa8u7Zve — Jorge Macri (@jorgemacri) January 15, 2025

Macri, por parte, ensaya una batería de anuncios de gestión destacando las políticas de seguridad, que le sirve para confrontar también con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y sobre áreas vinculadas a un ideario porteño. En paralelo, mantiene las negociaciones abiertas para renovar la alianza política con el radicalismo y la Coalición Cívica, los socios originarios de Cambiemos y Vamos por Más, que hoy también coinciden con el jefe de Gobierno en una posición de rechazo al proyecto libertario.

La creación de un Ministerio de Movilidad para mejor el transporte en la Ciudad, inversiones millonarias para mejorar la infraestructura, el equipamiento tecnológico y los servicios de atención en los hospitales porteños y la inversión en Educación, son algunos de los anuncios recientes que ahora se van a combinar con acciones en el campo político que van a tener su punto álgido la semana que viene cuando se convoque a la sesión legislativa para suspender las elecciones primarias.