Volver a empezar: Horacio Rodríguez Larreta sale por los barrios y arranca su campaña en la Ciudad

Después del puntapié inicial de La Libertad Avanza (LLA), que el fin de semana relanzó su campaña de afiliación , el clima electoral va tomando temperatura a la par de la ola de calor que azota la Ciudad de Buenos Aires . Un nuevo jugador se asoma al tablero: el ex Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , arrancará este miércoles una recorrida por los barrios porteños.

En el entorno del exprecandidato presidencial prefieren hablar de una profundización del contacto directo con "los vecinos" y no del inicio de una campaña. Si bien aclaran que el terreno de trabajo de Larreta es indefectiblemente la Ciudad, donde aseguran que cerró su gestión con un 70% de aprobación , cerca suyo no terminan de confirmar si se inclinará por una postulación local o nacional. Su sucesor, Jorge Macri , anunció el desdoblamiento de los comicios.

Siempre es lindo encontrarse con @emmaferrario y @pabloavelluto , dos amigos que me dio la política y que sostienen sus valores y convicciones pase lo que pase. Recargando energías para un 2025 con muchos proyectos. pic.twitter.com/ZbMN7WAJaa

"Estamos en un escenario muy cambiante, no por donde estamos parados nosotros, sino porque pareciera que una parte del PRO se está moviendo de manera errante y alejados de los valores originarios del partido", dicen sus colaboradores. Entre ellos, prima la idea de que más allá de la fecha en la que se hagan las elecciones locales, hoy fijadas para julio, pero con altas chances que se adelanten a mayo, están mirando un escenario de largo alcance. Incluso, hablan de un horizonte en 2027.

En esa pelea, se proponen romper la polarización entre posiciones extremas que caracteriza hoy al escenario político. "Tenemos que recuperar el discurso y los valores partidarios, no mimetizarse con lo que no somos. Tenemos que mostrar consecuencia, nitidez, con lo que somos sin posiciones impostadas que nos alejan de nuestra posición auténtica", indica un ex funcionario larretista.

¿Larreta jugaría por afuera o dentro del partido amarillo, mientras Jorge Macri, con quien mantiene una relación tirante, auspicia la candidatura de su primo Mauricio Macri? Ambas opciones quedan abiertas. Pero la misma fuente confía en que la irrupción del exalcalde va a generar un escenario en el que los votos se van a repartir entre cuatro expresiones en la Ciudad: PRO, LLA, peronismo y larretismo. De cumplirse la proyección, la gobernabilidad en la Ciudad pasará por la pericia para alcanzar acuerdos en la Legislatura.