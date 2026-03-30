DISCUSIÓN 2027

Jorge Ferraresi y Katopodis, juntos en Avellaneda: festival de elogios entre precandidatos a la gobernación

El intendente y el ministro compartieron el acto por la inauguración de un centro de salud en Dock Sud. Hubo una inversión de $361.375.086.

Por Letra P | Periodismo Político
para notas.jpg (3)

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, inauguraron un nuevo centro de salud en Dock Sud, con el objetivo de fortalecer la atención primaria en el distrito y ampliar el acceso al sistema público.

Notas Relacionadas
Mariel Fernández gobernadora: entre la mochila del Movimiento Evita y la cara de la renovación
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Mariel Fernández gobernadora: juventud y experiencia en gestión, pero con la mochila del Evita

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

Durante el acto, que se realizó en el edificio donde anteriormente funcionaba el club “Brisas del Plata”, los funcionarios se elogiaron mutuamente. Ambos integran el lote de precandidatos del peronismo para pelear por la sucesión de Axel Kicillof en 2027.

La obra, insumo del gobierno avellanedense para publicitar su gestión, demandó una inversión de $361.375.086 y permitió la puesta en marcha de un espacio sanitario con múltiples servicios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2032856351802552776&partner=&hide_thread=false

El establecimiento cuenta con consultorios clínicos, ginecológicos y odontológicos, además de áreas de enfermería, sanitarios, sala de espera, sector administrativo, sala de médicos, farmacia y depósito para residuos patológicos.

Durante la inauguración, el jefe comunal destacó la importancia del sistema público de salud. Señaló que “la atención primaria es una herramienta fundamental” y afirmó que muchas personas recurrieron al ámbito estatal ante la imposibilidad de sostener la atención privada.

Flores de Jorge Ferraresi a Katopodis y viceversa

El intendente también valoró el rol del titular de Infraestructura bonaerense. Sostuvo que Gabriel Katopodis fue “un planificador, con mirada íntegra de la política” y remarcó la articulación con la gestión provincial.

En ese sentido, indicó que el Gobierno bonaerense trabajó para reconstruir áreas que la Nación dejó de atender. Aseguró que esa política respondió a la decisión del gobernador Kicillof y a la convicción del ministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2035725744702206164&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Katopodis resaltó la gestión local y afirmó que en cada obra y espacio público de Avellaneda, Ferraresi impulsó una política orientada al cuidado de la comunidad.

Del acto también participaron el secretario de Planificación, Guillermo Pesce; la secretaria de Salud, Virginia Algañaraz; y la directora de la Unidad Sanitaria, Andrea Lomba.

La inauguración se enmarcó en una serie de intervenciones impulsadas en el distrito para ampliar la infraestructura sanitaria y mejorar la cobertura en los barrios, con eje en la atención primaria.

Con esta obra, el municipio reforzó su red de salud y consolidó una estrategia orientada a garantizar servicios esenciales en zonas de alta demanda.

Temas
Notas Relacionadas
Diego Santilli
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Santilli gobernador: cómo enamorar a Karina Milei sin sacarse la camiseta del PRO

El ministro quiere suceder a Kicillof en Buenos Aires. Fortalezas y debilidades del Colorado en su búsqueda por ser el candidato de LLA. Pareja, la ficha violeta.
Lo viejo funciona: Axel Kicillof suma veteranos de la tropa duhaldista a su campaña presidencial
DISCUSIÓN 2027

Lo viejo funciona: Kicillof suma veteranos de la tropa duhaldista a su campaña presidencial

Hubo dos grandes reuniones y un desembarco en Corrientes. También miran con atención la sucesión del gobernador: "Tiene que ser un bonaerense".  Todo con PASO.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Jorge Ferraresi gobernador: el intendente del podio, que no podrá ser prenda de unidad
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Ferraresi gobernador: el intendente del podio, que no podrá ser prenda de unidad

Por  Macarena Ramírez
Diego Santilli
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Santilli gobernador: cómo enamorar a Karina Milei sin sacarse la camiseta del PRO

Por  Juan Rubinacci
Sebastián Pareja.
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Pareja gobernador: preferido de Karina y poder territorial, pero desconocido

Por  Juan Rubinacci
Mariel Fernández gobernadora: entre la mochila del Movimiento Evita y la cara de la renovación
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Mariel Fernández gobernadora: juventud y experiencia en gestión, pero con la mochila del Evita

Por  Macarena Ramírez