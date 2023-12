"Los argentinos tuvimos varias desgracias en los últimos cuatro años: la pandemia, la guerra, la sequía y un presidente como Alberto Fernández que no estuvo a la altura del desafío", apuntó el funcionario de Kicillof y defendió al ministro de Economía saliente: "Hay que ser muy desagradecido para no reconocer que Sergio Massa puso cabeza y corazón para sacar adelante a una Argentina que no supiste manejar".