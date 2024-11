Javier Milei con Yuyito González: la canción es siempre la misma

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1853451647709491476&partner=&hide_thread=false El presidente Milei visitó por segunda vez el programa de su novia Yuyito González y cantó Libre de Nino Bravo pic.twitter.com/4Oe4t6Hn96 — LETRA P (@Letra_P) November 4, 2024

La catarata de descalificaciones del Presidente estuvieron sazonadas por los guiños y momentos cómplices con Yuyito. En un íntimo momento con su pareja, el Presidente cantó Let it be me y Unchained melody de Elvis Presley y culminó con Libre de Nino Bravo. "Sos impresionante, para mí superás a Elvis y a todos", elogió la conductora y, ante la negativa de Milei, ella insistió: "Para mí, sí". Para el tema del cantante español, volvió a su conocida melodía: "Es una canción libertaria".