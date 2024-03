Javier Milei y la casta, frente a frente: pronóstico de escándalo

Esta vez no habrá, como tras su asunción, discurso frente a la gente y de espaldas al Congreso: la Constitución le impone a Javier Milei encabezar este viernes, ante la Asamblea Legislativa, la apertura de sesiones ordinarias. Será un cara a cara agresivo.

El Presidente decidió pautarlo, con estética estadounidense del State of the Union message, para el poco convencional horario de las 21 horas de modo de asegurarse máxima atención en el primer time televisivo. Si la violencia verbal y gestual no te angustia, comprá pochoclo.