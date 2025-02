Javier Milei vacía al equipo jurídico que representa al Estado en los juicios de lesa humanidad

Fernández Avello fue hasta el 31 de diciembre de 2024 y durante más de 15 años abogada querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos en juicios de lesa humanidad de su ciudad, Bahía Blanca. La semana pasada presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal número 1 de esa ciudad para comunicar por qué no continuaría al frente de ese rol –sí lo hará en representación de la querella de la regional local de H.I.J.O.S.–. “Tengo la certeza de que este gobierno ha roto el pacto democrático”, sostuvo en su descargo. “La pasamos mal en el gobierno de (Mauricio) Macri, pero nos dejaban trabajar y no iban a visitar a los genocidas a la cárcel, no nos trataban de zurdos de mierda. ¿Cómo me voy a quedar representando a una gestión que trata a sobrevivientes y víctimas de la dictadura como terroristas?”, completó en diálogo con Letra P.