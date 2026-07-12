Radicales en offside: Marcos Ferrer no pudo parar la interna y la UCR va a las urnas en Córdoba

La UCR de Córdoba incurrió en algunas mañas que le adjudica al peronismo cordobesista para prorrogar la orgánica partidaria que encabeza el intendente de Río Tercero , Marcos Ferrer . Con Argentina - Suiza con el monopolio de la atención, la mano derecha del candidato a gobernador Rodrigo de Loredo buscó los votos del congreso para retener la lapicera que firmará acuerdos en 2027.

Por una cabeza, como dice el tango, la oposición boinablanca evitó la prórroga de los mandatos y el Comité deberá elaborar un cronograma para la interna partidaria que, según la carta orgánica, debe realizarse un mes antes del 30 de septiembre, cuando vencen los mandatos vigentes.

“Todo se puede ver”, decían entrada la siesta sabatina en el oficialismo partidario, que ha hecho de su norma interna un tributo a la laxitud. Al punto que casi todos los presidentes -con dos excepciones- lograron tiempo adicional a los dos años reglamentarios, algunos por meses; otros, por años: Eduardo Conde (1999 a 2001), Miguel Nicolás (2001 a 2004), Carlos Becerra (2004 a 2006), Mario Negri (2006 a 2009), Anselmo Bruno (2009 a 2012), Alberto Giménez (2012 a 2014), Jorge Font (2014 a 2016), Alberto Zapiola (2016 a 2018), Ramón Mestre (2018 a 2021) y Marcos Carasso (2021 a 2024).

La interna puede ser una realidad. O no. Todo es posible en radicalandia.

El Congreso radical le ganó el partido a Marcos Ferrer

Ferrer no pudo reunir los dos tercios que necesitaba para evitar la interna y allanar el camino a un acuerdo con La Libertad Avanza y otras fuerzas, como propone De Loredo. El candidato a gobernador insiste, pese a todas las piedras en el camino, con formar un "gran frente no peronista" para las elecciones provinciales de 2027.

Un total de 75 congresales apoyaron la prórroga; 41 la rechazaron y una persona se abstuvo. Un voto instaló una discusión que retrotrae a la división previa a octubre de 2026, cuando Mestre fue consagrado candidato a diputado luego de que De Loredo declinara competir en la interna que avaló la Justicia y que ese sector interpretó como una clara intervención peronista.

Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer en Río Tercero

Lo nuevo contra lo viejo, la tradición contra las alianzas, dominan otra vez el debate radical y el resultado de la tertulia virtual de este sábado impactará en las conversaciones que se vienen.

El exjefe de la bancada radical en la cámara baja parafraseó a Marco Aurelio en sus redes: "Aquello que se interpone en el camino se convierte en el camino". En la práctica, no cuenta con el pleno aval partidario -aunque sí de la mayoría de los núcleos internos, legisladores e intendentes- para avanzar con un acuerdo con Gabriel Bornoroni, Luis Juez o, por seguir con los ejemplos, Encuentro Vecinal, de Aurelio García Elorrio.

No se va a mover del plan.

El armado para 2027 y el llamado a la Justicia

El radicalismo que rechaza ponerse la peluca ganó tiempo y esperará que se celebre la interna para disputar la conducción del partido y controlar el juego. Si perdía este sábado, estaba dispuesto a bloquear la continuidad de Ferrer.

Los núcleos que lideran Dante Rossi, Juan Jure, Luis Quiroga y Carlos Becerra, entre otras referencias opositoras a Ferrer, ya tenían lista una presentación judicial para que se organizaran los comicios internos. Estaban dispuestos a instalar que el intendente de la ciudad cabecera del departamento Tercero Arriba estaba decidido a romper la institucionalidad para allanarle el camino a De Loredo hacia un acuerdo con Bornoroni.

Ferrer hizo una gambeta reglamentaria para que, esta vez, la Justicia no jaqueara sus planes. Daba por descontado que tendría la mayoría agravada para extender su estadía en la conducción del partido y que la guerra de bibliotecas jurídicas terminaría decantando a su favor.

Ramón Mestre sumó votos para darle vuelta el congreso de la UCR a Marcos Ferrer

Para evitar la pérdida de la personería, la conducción vigente no puede permanecer en el cargo más de cuatro años. Se daba por descontado que la convocatoria se haría inmediatamente después de las elecciones ejecutivas. Si el congreso planteaba un cronograma razonable, hay quienes sostienen que no había razones para un revés como el sufrido el 7 de agosto de 2026, que terminó con Mestre como cabeza de lista. En esa oportunidad, el juez Miguel Vaca Narvaja falló a favor de los internistas y recibió acusaciones de ser funcional al peronismo.

El fantasma peronista para justificar el revés interno

"Este resultado podía darse hoy, por un puñado de votos comprados, o mañana en la barandilla del montonero. El desenlace no cambiaba. Por eso hoy comienza una etapa mucho más clara. Sin confusiones y sin depender de quienes nunca estuvieron verdaderamente comprometidos con derrotar al peronismo en Córdoba. Con el tablero ordenado, el radicalismo es mucho más fuerte", disparó munición gruesa el concejal capitalino Javier Fabre.

La oposición al deloredismo deberá ganar en las urnas con la matemática interna en contra. Cargará con los insultos y broncas clásicas. A ese sector antilbertario lo presenta como funcional y ayudado por el peronismo que quiere que florezcan mil listas en 2027. Entrada la tarde, también apuntaban el resultado del Congreso a los oficios de la vicegobernadora Myrian Prunotto y el refugiado en la Defensoría del Pueblo, Orlando Arduh.

"Aquello que se interpone en el camino, se convierte en el camino." M.A. — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) July 11, 2026

"Los atajos nos hicieron cometer demasiados errores. La UCR tiene que legitimar una conducción que piense colectivamente en construir una verdadera opción de poder para los cordobeses", pidió Javier Bee Sellares, mano derecha de los hermanos Valdés de Corrientes.

Cómo sigue la rosca en la UCR de Córdoba

De Loredo no depondrá su plan de un acuerdo opositor amplio, que quiere encabezar. Sus rivales internos sostienen que esta movida es "al puro vicio" porque descreen de que Karina Milei lo incluya en sus planes.

El candidato se aferra a sus conversaciones con Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, quienes juran que buscarán ganar la provincia. También a las encuestas y a la red territorial del radicalismo.

Como ya le pasó, sin papeles un acuerdo orgánico con potenciales socios se dificulta. La historia se repite y el radicalismo dejó expuestas algunas miserias que ni un Mundial de fútbol logrará tapar.