Javier Milei sumó al gobierno a otro discípulo de Ginés: reemplazará al funcionario que nombró en la ANDIS

Saúl Flores, flamante Secretario de Gestión Sanitaria designado por Javier Milei

Por segunda vez en diez días, el presidente de la nación, Javier Milei, optó por un cuadro sanitario del peronismo para cubrir cargos vacantes en la estructura del Ministerio de Salud de la Nación, sacudida por los escándalos del fentanilo contaminado y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA Buenos Aires: el Karinagate envalentona al peronismo de cara al 7 de septiembre Por Macarena Ramírez

Saúl Flores, el nuevo secretario de Gestión Sanitaria de la cartera que conduce Mario Lugones, reemplazará en ese lugar a Alejandro Vilches, nombrado recientemente como interventor de la ANDIS tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, el anterior titular del organismo, en los que denuncia el pago de coimas y que pone en el centro de la tormenta a Karina Milei y Lule Menem.



mario lugones.jpg El ministro de Salud, Mario Lugones

Con Néstor Kirchner, Ginés, Fellner y Gollan Flores, que hasta el momento se desempeñaba como subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, fue director de Promoción y Protección de la Salud entre los años 2004 y 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner y la primera gestión del “hijo de remil putas” de Ginés González García, como calificó Milei al fallecido exministro de Salud por su intervención en la pandemia de Covid-19.

Egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y con una maestría en la Universidad Nacional de La Matanza, Flores fue ministro de Salud de la provincia de Jujuy entre 2013 y 2014 durante la gobernación del peronista Eduardo Fellner. También se desempeñó bajo el ala política de Daniel Gollan, como su asesor en la Cámara de Diputados de la nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1958995664190185487&partner=&hide_thread=false CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA



Milei nombró en la ANMAT a Gastón Morán, un colaborador del "hijo de remil putas" de Ginés González García



https://t.co/ICS2G7yNan pic.twitter.com/1QrdekttgM — LETRA P (@Letra_P) August 22, 2025 Gastón Morán, el antecedente de Flores El 22 de agosto pasado, Milei designó al bioquímico Gastón Morán al frente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), como parte del sumario administrativo interno y la investigación judicial que se instruyen en paralelo por un posible desvío de calidad en los lotes de fentanilo que salieron al mercado contaminados. Morán comenzó su carrera como residente en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos (ANMAT), justamente el organismo del que depende el INAM. En 2016 asumió como vicepresidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y en 2020 ascendió a presidente de esa institución promovido por González García. Un año después, ya bajo el mando de Carla Vizzotti, Morán fue ascendido al cargo de subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Compartir en:









Notas Relacionadas