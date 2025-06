El curioso caso de los gastos de Javier Milei en busca de selfies con Donald Trump

“Si la agenda lo permite, probablemente hagamos una reunión informal con Donald Trump ”. El augurio de Javier Milei no se cumplió y aquel 3 de abril el presidente argentino se quedó sin la foto con su par norteamericano. Ese viaje oficial costó el triple de lo que la Casa Rosada usó para costear los gastos de la comitiva que el mes anterior sí había logrado reunirse con el republicano.

El canciller Gerardo Werthein alimentó las ilusiones en la previa: “Prevemos un encuentro con Donald Trump en su casa”. En los papeles, el viaje relámpago de Milei a Palm Beach, Florida, era para recibir el premio “León de la Libertad”, en un evento organizado por We Fund The Blue.

Oficialmente, el Gobierno justificó la ausencia de una foto en que el norteamericano llegó tarde a Mar-a-Lago, decidió no participar del evento y se fue a descansar a su residencia. Por lo bajo, como reveló La Nación, el enojo de la comitiva oficial fue canalizado hacia la supuesta gestora de la bilateral que no fue: Natalia Denegri , quien dejó su pasado de escándalos de los noventa como parte del caso Coppola para reconvertirse en empresaria y conductora de TV en Miami.

La foto de Javier Milei con Trump que no fue

El Presidente viajó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el canciller Werthein y el ministro de Economía, Toto Caputo. Dice el informe oficial: "'El señor Presidente participó en la Gala 'American Patriots', donde se entregaron premios a los presidentes argentino Javier Milei y al estadunidense Donald Trump". Lo cierto es que el norteamericano no estuvo para recibirlo.

En la respuesta a la pregunta 872, como parte del detalle de los gastos, se reporta que Milei se trasladó en una aeronave de la flota aérea presidencial, que si bien el informe no identifica, se trata del ARG 01, el avión que Alberto Fernández compró para reemplazar al Tango 01. El vuelo demandó gastos operativos por $ 50.666.500 y u$s 79.913,45. La comitiva, por otra parte, se alojó en el hotel The Ben, en West Palm Beach, por un monto de $ 15.393.011. El total, convirtiendo los dólares a pesos con el tipo de cambio de esos días, da más de $ 151 millones.

La foto de Javier Milei con Trump que sí fue

Un mes antes, en febrero, Milei había obtenido una foto con el norteamericano. Como ocurrió con la selfie con el entonces candidato republicano que se llevó de Maryland en 2024, el argentino logró ver esta vez a Trump como presidente en otro encuentro de la Conferencia de la Acción Política Conservador (CPAC).

Según consignó la Casa Rosada, en ese encuentro discutieron las “reformas económicas innovadoras” que el libertario está llevando adelante en la Argentina y Trump invitó a Milei a visitar la Casa Blanca "en los próximos meses". Esa cita todavía no tiene fecha cerrada.

comitivamt.jpg Milei y la comitiva argentina junto a Trump.

El informe de Jefatura de Gabinete detalla que el Presidente estuvo en Oxon Hill, Maryland, del 20 al 22 de febrero. La comitiva la integraron Karina Milei, Werthein, Caputo y el secretario de Comunicación, Manuel Adorni.

La delegación también viajo en "una aeronave de la flora aérea presidencial" (otra vez, el ARG 01), con gastos por $ 49.257.329 y 60.482 dólares. Como el año anterior, el Presidente y sus acompañantes volvieron a alojarse en el hotel Gaylord National Resort y Convention Center, por un total de $ 4.954.525. Con la conversión a pesos, el monto ronda los $ 54 millones.

La pregunta a Francos no sólo contempló que la respuesta detallara los gastos abonados, sino que el Gobierno acompañara los tratados bilaterales firmados en cada visita oficial. "Cabe destacar que las misiones oficiales no siempre tienen como resultado la suscripción de acuerdos internacionales con las contrapartes. Sin embargo, ellas contribuyen a impulsar y fortalecer el relacionamiento requerido entre las autoridades nacionales y sus contrapartes para impulsar negociaciones que pueden eventualmente culminar en la suscripción de instrumentos (métrica que no necesariamente refleja la densidad de las relaciones). Es común que ello ocurra tiempo después de realizada la misión que les dio origen", es el argumento.