Javier Milei se resiste a mostrar su agenda y hay tensión con el PRO por la ley de acceso a la información

Los secretos de Javier Milei

El decreto de Milei deja en sus manos la facultad de considerar cuándo una información es pública y cuándo es privada. “Él no quiere relatar su vida cotidiana. Si no viviera en la residencia presidencial, no sería necesario. Eso hay que aclararlo”, explicó a Letra P una fuente del Gobierno. En Balcarce 50 dicen haber recibido más de 500 pedidos de acceso a datos públicos este año y lo comparan con 2023, cuando el número de solicitudes no llegó a 100.