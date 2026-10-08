Javier Milei recupera imagen digital, pero no logra revertir la tendencia negativa ni recobrar protagonismo.

Javier Milei logró en septiembre recuperar diez puntos en su imagen digital, impulsada principalmente por la agenda internacional, Malvinas y su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU ) . Sin embargo, el repunte no alcanzó para modificar la tendencia negativa ni recobrar protagonismo en las redes sociales .

Según el informe de Ad Hoc , realizado en base a las conversaciones en Twitter, Facebook, Instagram y plataformas de streaming durante septiembre, por octavo mes consecutivo predominó la negatividad en la conversación sobre el Presidente y, por segundo mes seguido, cayó la cantidad de menciones.

El trabajo explica que la recuperación de su imagen se produjo en un contexto de pérdida de protagonismo y afirma que La Libertad Avanza (LLA) encontró en los temas macro y en la agenda internacional una vía para correrse, al menos momentáneamente, de los problemas domésticos como el desempleo o el endeudamiento de la sociedad.

La agenda internacional fue uno de los principales motores de la recuperación de la imagen. La cadena nacional de comienzos de septiembre, donde el Presidente anunció más sanciones a empresas inglesas y pidió “unidad” por Malvinas, y el discurso de Milei ante la ONU concentraron buena parte de la conversación y permitieron al jefe de Estado disputar algunas de las agendas que habitualmente generan mayor negatividad.

El informe destaca que las conversaciones vinculadas a Malvinas , soberanía, Estados Unidos, Donald Trump y la ONU estuvieron entre los principales temas asociados a Milei durante el mes. En particular, las menciones relacionadas con “Milei” y “soberanía” alcanzaron las 239.000, con un 43% de positividad. Las vinculadas a “Milei” e “inflación” sumaron 165.000 menciones, con un 45% de positividad.

El discurso ante las Naciones Unidas también tuvo un efecto favorable en la conversación: las publicaciones que asociaron a Milei con la ONU registraron un 50% de positividad. Sin embargo, el volumen de conversación generado por esa disertación fue el menor desde que el Presidente asumió.

La contracara del rebote es significativa; la inercia negativa que comenzó con el escándalo $LIBRA -que derivó en una causa judicial que sigue abierta- no logró quebrarse, pese a la reactivación de las comunidades libertarias. Septiembre igualó, además, la racha de ocho meses consecutivos de predominio de negatividad registrada entre febrero y septiembre de 2025.

La tropa libertaria volvió a jugar fuerte en las redes sociales

La recuperación de la imagen de Milei no puede explicarse solamente por los temas elegidos por el Gobierno ya que la tropa digital libertaria y antiperonista tuvo una participación especialmente intensa y concentró el 28,3% de las menciones analizadas en la conversación sobre la causa Malvinas.

El informe señala que ese espacio consiguió sostener una narrativa unificada, mientras que las comunidades opositoras tuvieron una participación menor y más fragmentada. En el caso de Malvinas, el 77% de los usuarios libertarios se retuitearon entre sí y cada mención del núcleo oficialista fue replicada, en promedio, seis veces, frente a una réplica por cada mención del núcleo peronista.

#LasMalvinasSonArgentinas fue la consigna que los funcionarios e influencers violetas lograron instalar en las redes la noche de la cadena nacional. De hecho, se convirtió en tendencia número uno esa noche. De esta manera, la comunidad libertaria logró amplificar su interpretación de la agenda y aportar positividad a la imagen presidencial en un contexto en el que la oposición digital tuvo menos intensidad.

El asesor presidencial Santiago Caputo, Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, y Agustín Romo (referentes de Las Fuerzas del Cielo); y varias cuentas libertarias con llegada dentro del universo mileísta fueron los motores de las menciones sobre Malvinas y las declaraciones de líder de LLA.

Hoy Milei hará anuncios sin precedentes sobre Malvinas. Hoy veremos si los kukas quieren al país tanto como dicen o si, por pegarle a Milei, terminan del lado de Inglaterra. Se viene principio de revelación.



Argentinos (vos también kukita) que #LasMalvinasSonArgentinas sea TT YA pic.twitter.com/c66XD8RGZ1 — DAN (@GordoDan_) September 3, 2026

Esquivar los problemas domésticos, la estrategia de Javier Milei

El repunte de septiembre tuvo una característica central: se apoyó en cuestiones macro y en temas internacionales, mientras los asuntos vinculados con la vida cotidiana quedaron desplazados. Es decir, cuando la conversación vuelve a los problemas domésticos, el desgaste del Gobierno es evidente, tal como viene contando Letra P en las encuestas que publica a diario.

Según el estudio, el Presidente logró aumentar su protagonismo cuando la conversación estuvo vinculada con Malvinas, soberanía, la ONU o la inflación como indicador general. Pero el impacto fue mucho menor cuando la agenda se acercó a los problemas domésticos.

En ese sentido, el informe define el movimiento del oficialismo como una forma de “escapar a la micro”. La estrategia permitió mejorar el sentimiento digital, pero no consiguió recuperar el volumen de conversación que Milei tenía durante los dos primeros años de su gestión.

La caída del protagonismo es especialmente visible al comparar los discursos ante la ONU. En 2024 generó 344.000 menciones y en 2025, 335.000. En septiembre de 2026, en cambio, fueron 272.000.