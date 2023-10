El último día hábil de 2022, Javier Milei tenía pesos en sus tres cajas de ahorro. Todavía faltaban diez meses para que, siendo el candidato presidencial más votado al proponer la dolarización , el economista repitiera que la moneda nacional no vale "ni excremento", lo que alimentó una corrida cambiaria que el Gobierno no logró frenar y llevó al dólar blue a $ 1000. En su anterior declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) , la del periodo 2021, el diputado de La Libertad Avanza también tenía pesos en el banco y en billetes.

No es el abanderado de la dolarización, pero Juan Schiaretti declaró poseer más dólares que Milei. Al cumplir con la obligación legal de presentar su patrimonio como todo aspirante que superó las PASO, el gobernador cordobés dijo tener U$S 23.000 en billetes y otros U$S 400 en una caja de ahorro. El libertario, en cambio, atesoraba U$S 20.000 en efectivo, que al cambio de entonces ($ 176 por dólar) eran $ 3.539.200. En una cueva de la City hoy son más de $ 20 millones.