El Presidente denunció penalmente a Milei y Marra por la corrida cambiaria

Sergio Massa también había prometido que antes del 10 de diciembre se ocuparía de los "cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje". " Me voy a ocupar de que no se escapen y vayan en cana porque creo que, alguna vez en la Argentina, el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", aseguró el ministro-candidato en conferencia de prensa.

Milei este martes había aconsejado en Radio Mitre no renovar los plazos fijos porque el dólar no debería valer "ni excremento". "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", había indicado el candidato más votado en las PASO.