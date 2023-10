Los resultados, del sondeo realizado en base a 2966 casos, arrojaron que si el candidato presidencial de Unión por la Patria llegara al ballotage, Milei reuniría una intención de voto de 41,3% contra un 37,6% del peronista . Mientras que si llegara Bullrich, el libertario ganaría más holgado con un 35,3% contra el 28,8% que acumularía la ex ministra de Seguridad. Sin embargo, las personas indecisas, las que van a votar en blanco o las que no tienen pensado ir a votar, terminarían siendo clave.

Si el ballotage estuviera compuesto por La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, el 10,1% votaría en blanco, un 16% no votaría y las personas indecisas escalarían hasta el 9,8%. Mientras que la presencia de Unión por la Patria en la eventual segunda vuelta del 19 de noviembre alienta la participación ya que el voto en blanco se reduciría a 4,9%, las personas indecisas bajarían a 8,4% y solo un 7,8% no iría a votar. Aunque para ganar, Massa necesitaría el voto de casi todo el electorado que aún no lo define.