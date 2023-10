Debate presidencial: las mismas (dos) voces para hablar de la desigualdad

Como en el debate presidencial del 1° de octubre, este domingo no abundó la agenda de género. De nuevo, sólo Sergio Massa y Myriam Bregman mencionaron cuestiones vinculadas con la desigualdad entre mujeres y varones.

"Quiero dejar claro el rol que tienen las mujeres en el mundo del trabajo. Hoy son discriminadas por su trabajo. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas paguen la misma remuneración por la misma tarea a hombres y mujeres", apuntó Massa en el bloque sobre Trabajo y le respondió a Javier Milei de manera retroactiva. El minarquista, en respuesta a una pregunta de Bregman, había negado la existencia de la brecha de género. El candidato de Unión por la Patria volvió sobre el tema y agregó otras variables. "Lo que plantea Milei es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidades de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario de salario, donde los trabajadores pierden sus derechos a las vacaciones pagas y su derecho a la indemizaciones", enumeró. En su minuto de cierre, interpelando a sus votantes, el tigrense les habló, de nuevo, a las madres, ese electorado al que el equipo de campaña considera necesario y afín.

Massa protagonizó un momento que se hizo tendencia en redes sociales cuando, dirigiéndose a Milei, le dijo: “Javier, hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres porque me parece que, más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos y me parece que muestra tu rasgo autoritario”, en referencia a la misoginia declarada del libertario y a los modos en que se refería a Bregman. Para algunas fue un guiño a las mujeres. Para otras, una sobreactuación.

Massa a Milei: "Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres"

Patricia Bullrich no se la dejó pasar y apuntó a los candidatos de UP y de LLA, juntos: “Mostrás motosierra, violencia a los jóvenes y agredís a las mujeres. Y no necesitamos, Massa, que vos nos defiendas: nos defendemos solas, tenelo clarito”.

En un eventual escenario de ballotage, será interesante escuchar cómo, quienes compitan, les hablarán a las mujeres, más del 50 por ciento del padrón electoral.