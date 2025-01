Javier Milei le roba un intendente bonaerense al PRO: Diego Valenzuela pega el salto a La Libertad Avanza

"Yo me veo siendo protagonista en 2025 ó 2027. Soy bonaerense y la experiencia de nueve años de intendente no es menor. La provincia necesita personas que conozcan las PyMEs, las rutas, el sistema de salud y los procesos de gestión. Quiero ser protagonista y que la provincia tenga un proyecto. Yo estoy", dijo en la entrevista con este medio a mediados de octubre.

S5psqcx8b_1200x0__1.jpg Karina Milei, junto a Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.

Bajo el amparo de la ministra Patricia Bullrich y sus vínculos pasados con los hermanos Milei, se convirtió en el principal operador amarillo en la Primera y Tercera secciones electorales, lugar desde el que comenzó a trabajar en tándem con Pareja, flamante presidente de LLA en Buenos Aires.

Los movimientos de su esposa, la senadora Daniela Reich, ya daban indicios de que el pase era cuestión de tiempo. Es que, la también exintegrande del PRO rompió un bloque de 10 bancas en la cámara alta bonaerense y se llevó la suya a las filas que conduce Carlos Curetis, otro de los hombres de confianza de Pareja.

Las otras figuras que la Casa Rosada busca sumar a su armado

No son pocos los intendentes, excandidatos territoriales y legisladores nacionales y provinciales que esperan un llamado concreto desde Balcarce 50 para dejar sus partidos de origen y sumarse a Las Fuerzas del Cielo.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón e histórico dirigente del PRO, es uno de ellos. Recibió en dos ocasiones al jefe de Estado en Mar del Plata y tiene un diálogo fluido con el asesor Santiago Caputo, aunque su integración está obturada por El Jefe, que detesta que menosprecien su rol de jefa no sólo del partido libertario, sino, también, de la botonera de la administración nacional. En el karinismo creen que Montenegro se quiere quedar con el Ministerio de Justicia que hoy conduce Mariano Cúneo Libarona.

Ramón Lanús, de San Isidro, y Manuel Passaglia, de San Nicolás, son los otros dos que desde hace tiempo vienen trabajando junto a Pareja. Junto a Jaime Méndez, de San Miguel, distrito que comanda en las sombras Joaquín de la Torre, ya conformaban desde la derrota electoral de Juntos por el Cambio una mesa de tres que buscaba respaldar a La Libertad Avanza y, en paralelo, bloquear las aspiraciones electorales de dirigentes como Diego Santilli y Cristina Ritondo.

Si bien Santilli todavía no formalizó su pase, en su equipo creen que sólo será sólo cuestión de tiempo. Al menos ya avisó a la cúpula del PRO que no será candidato por este espacio si el partido que conduce Macri no llega a un acuerdo electoral con Milei. Las aspiraciones de El Colorado, como las de Valenzuela, no están puestas tanto en las elecciones de medio término como en las de 2027.