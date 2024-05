Javier Milei le prende una vela a Estados Unidos para pasar la cuarta revisión del GAFI

Javier Milei depende de los Estados Unidos para no entrar en la lista gris del GAFI por la gestión de Alberto Fernández.

El actual titular de la UIF, Ignacio Yacobucci , dependiente del ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona , busca cumplir a raja tabla con los pedidos del GAFI, pero eso podría no alcanzar. Ahí es donde entra en juego el acompañamiento clave de los Estados Unidos.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Letra P de fuentes del sistema de inteligencia financiera, conocedoras de lo que es la operatoria de la revisión del GAFI, de los 11 resultados inmediatos, que son los puntos que el país debe aprobar, hay uno que ya esta desaprobado (no se puede difundir por motivos de confidencialidad). Además, hay otras 40 recomendaciones que el país debe cumplir.

"El FMI sostiene que al entrar en la lista gris del GAFI, el PBI de un país cae entre 5 y 7%. Como en la gestión anterior se pidieron dos prorrogas, ahora tenemos que cumplir los requisitos actualizados que son mayores a los que se tienen en la cuarta revisión", le dijo Yacobucci a Letra P. "Por eso trabajamos desde diciembre incansablemente para aprobarla y construir puentes sólidos para tener mayor seguridad jurídica y que lleguen inversiones", agregó el titular de la UIF.

El rol de los Estados Unidos

La presión que ejerza en el GAFI los Estados Unidos resultará clave para Milei, que necesita evitar que la herencia recibida en términos de inteligencia financiera complique su programa económico. De acuerdo a lo que pudo reconstruir este portal, la evaluación del país ante el organismo está en una situación de incertidumbre. "Puede pegar en el palo y ser gol o pegar en el palo y salir", remarcó una fuente con acceso a los expedientes.

La preocupación es tal que la evaluación se convirtió en una prioridad para Milei y hasta quiere aprobarla con una buena nota. "No queremos zafar con un 4 y vamos a buscar una mejor calificación", afirmó una fuente gubernamental. Para conseguirlo, la Casa Rosada envió a principios de año al Senado una serie de normativas que debían actualizarse.

Después de la evaluación del mes de julio llegará la defensa en agosto, en París, para la que el Gobierno confecciona una comitiva que tendrá representación de la UIF, de la AFIP, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal; es decir, de todas las áreas del Estado que combaten el lavado. Aún cuando se trata de cuestiones técnicas del mundo financiero, la diplomacia también juega un rol clave. Por ejemplo, en el organismo encargado de combatir el lavado en la Argentina esperan una posición muy fuerte de parte de España.

VISITA CIA AFI.jpeg

Los cruces entre Milei y el presidente español Pedro Sánchez pueden ser determinantes para la Argentina pierda el rango de miembro pleno del GAFI. En 2010, bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el país quedó en la lista gris. El listado de naciones que tienen esa condición incluyen a Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Croacia, Haití, Jamaica, Kenia, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen.

Las relaciones con los Estados Unidos eran terreno del eyectado jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Por eso, se especula en la Casa Rosada, que el ex-Corporación América puede recalar en algún otro cargo en el Ejecutivo, aún no definido, para no cortar ese canal de dialogo con la administración Biden.

En el oficialismo y en el mundo de la inteligencia financiera señalan a los dos extitulares de la UIF durante la gestión Fernández, Carlos Cruz y Juan Carlos Otero, como los responsables de que el país esté al borde de volver a la lista gris. Los acusan no sólo por las prorrogas que solicitaron para la cuarta revisión sino porque en cuatro años se acumularon Reportes de Operación Sospechosa (ROS), materia prima en la Argentina para la investigación del lavado de dinero, que no se analizaron y se llegó a hablar de una virtual parálisis del organismo. Cruz incluso fue eyectado por las denuncias de protección contra Lázaro Báez y por no apelar una sobreseimiento contra Paolo Rocca, titular del Grupo Techint.