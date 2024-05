Guillermo Francos descartó nuevos cambios en el Gabinete: "No está previsto"

Live Blog Post

Adorni, sobre la crítica de CFK: "Cuando uno le habla a una pared es perder el tiempo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le respondió a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien criticó el superávit de la gestión libertaria, este jueves y ratificó la "extensa" explicación que brindó el secretario de Energía, Eduardo Chirillo en Twitter. "Cuando uno le habla a una pared es perder el tiempo", se lamentó el portavoz del presidente Javier Milei.

El funcionario mandó a la expresidenta a "ver los números" y pedir "detalles técnicos" a la Secretaría de Energía. "No tengo por qué contestar porque desconozco el sustento numérico que utiliza", afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa y apuntó: "A veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa, no le importa y no suma nada".