El precandidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei aún no cicatriza lo que considera fue un ataque premeditado en su contra organizado por Patricia Bullrich , pero tomó cartas en el asunto: definió que hará visitas sorpresa en ciudades de todo el país, para evitar que la aspirante presidencial del PRO infiltre gente para escracharlo .

Es lo que creen que pasó en Tigre, hace dos semanas, cuando el diputado fue increpado por María Esquivel , quinta candidata en la lista de concejales de la precandidata del PRO, donde llegó después de intentar sumarse a La Libertad Avanza y no tener lugar .

Como anticipó Letra P , no es la única acusación de Milei a Bullrich. También la responsabiliza po r las denuncias sobre supuestas ventas de candidaturas y la investigación preliminar que abrió el fiscal Ramiro González para investigarlas y sospecha del ataque que recibió cuando se retiraba del acto de conmemoración por el 29° aniversario a la AMIA.

En su reaparición televisiva, después de haber anunciado que no volvería a estar frente a las cámaras de TV, Milei reconoció su encono con la exministra de Seguridad, a quien en noviembre le ofreció sin éxito hacer una alianza electoral para competir juntos . "Bullrich es alguien que, desafortunadamente, parece que su ambición de poder la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que iba a hacer. De hecho, en todas las operaciones de las que he sido víctima el último mes está involucrada”, sostuvo el libertario.

Las recorridas continuaron en otros distritos del conurbano como Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, San Miguel, José C. Paz, Tigre, San Isidro y Vicente López. El itinerario no varía: llega en su motorhome junto a un reducido grupo de colaboradores, que lidera su hermana Karina y el jefe de su custodia, desciende con los brazos en alto y camina no más de 200 metros.

El armador nacional Carlos Kikuchi merodea la zona desde temprano, pero en Tigre no pudo identificar a Esquivel, conocida por liderar la ONG "Sueña que no existen fronteras". La visita se había filtrado en los medios locales y la candidata de JxC abordó a Milei cuando se retiraba, lo acusó de negociar las listas con Sergio Massa y lo filmó.

Visitas sorpresas

Este domingo Milei inauguró sus apariciones de imprevisto en el shopping Unicenter, en la localidad de Martínez, donde irrumpió al mediodía y durante dos horas sacó selfies, dialogó con trabajadores y visitantes de dicho centro comercial. "Argentina tiene deuda porque tiene déficit fiscal y el programa de ajuste que propone el Fondo, al lado del que proponemos nosotros, es un juego de niños", dijo, segundos después de conocido el nuevo acuerdo con el FMI.

f203cc40-e1e7-435b-b230-4f4bf2036cf2.jpg

El único evento confirmado con fecha y lugar es el acto de cierre, el lunes 7 de agosto en el Movistar Arena, mientras que aún resta definir qué ciudades por fuera del gran Buenos Aires visitará, motivo de preocupación entre sus seguidores que tienen la tarea de contener a los candidatos.

"No van a tener financiamiento, Javier tampoco quiere tomarse fotos de respaldo. Si encima no va a ningún lado, se nos puede complicar", reconoce uno de sus principales colaboradores. Hay provincias en que los candidatos tienen chances de ganar una banca y se descuenta que se harán cargo de la fiscalización, pero en las más chicas es muy difícil que una tercera fuerza acceda a un escaño y sin esa motivación puede llegar al día de los comicios con brazos caídos.

Las primeras provincias que visitaría Milei serían Santa Fe y Mendoza, aunque en ambas quiere evitar que lo vinculen a candidatos locales que no tuvieron una buena performance en los comicios desdoblados. No hay por ahora planeadas recorridas por el norte ni en la Patagonia, según explican en su entorno, porque la campaña es larga, costosa y no hubo una cuantiosa recaudación de fondos para facilitar la logística, como en el resto de las fuerzas.