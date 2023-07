https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1681407828529913861&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ LOS MEDIOS ADICTOS A LA PAUTA MINTIENDO...

No dejen de ver quienes están en el episodio en el que se construye la mentira... una mentira dirigida desde el mismo lugar político que nos vienen inventando operetas en las últimas semanas... https://t.co/aga0widux4 — Javier Milei (@JMilei) July 18, 2023

El posteo fue acompañado de videos de influencers liberales que desmentían los incidentes exhibiendo fotos de Milei durante la ceremonia. Un rato más tarde, el legislador porteño Oscar Zago, describió el momento en el que el diputado y su hermana se fueron del evento y admitió que hubo un cruce con familiares, pero negó que hayan hecho referencia a la ley del día de duelo, sino que se trató de un malentendido que -denunció- fue tergiversado por la periodista con malas intenciones.

Según Zago, cuando se retiraba con Milei se cruzaron con Niebieskikwiat y Yanco, la periodista hizo un chiste y el marido de Bullrich le preguntó al diputado si se conocían. "Pasaron dos familiares y nos dijeron: '¿Cómo faltan el respeto de reírse?' Pero nosotros no nos reíamos. Las dos mujeres tenían razón, se creían que nos estábamos riendo".

"Con todo respeto les quise explicar que no, pero no quisieron entendernos y la verdad que no fue algo así como decían. Que se haya expresado la periodista y el señor (el conductor de América TV Facundo) Pastor donde no hay audio, ni nada, es de mala fe", denunció y sostuvo que la sociedad está cansada "de la mala política, de la casta y de la basura de los muy malos periodistas que hay y que siempre tergiversan las cosas a su favor".

La ruptura con Bullrich

Aunque evitó decirlo de manera explícita, para Milei el incidente fue organizado por Bullrich, a quien considera mentora de las denuncias que recibió por venta de candidaturas y la investigación preliminar que abrió el fiscal Ramiro González.

En la oficina del libertario, frente al Luna Park, tienen archivada una nota periodística del portal de TN del 15 de julio titulada "La Justicia no encontró pruebas sobre la venta de candidaturas de Milei y analiza llamar a más testigos", en la que se describe la falta de elementos que aportaron los testimonios de la legisladora Rebeca María Belén Fleitas y Mila Zurbriggen, representante juvenil de La Libertad Avanza.

"Estuvo subida unos minutos y la bajaron y muestra con claridad que la investigación es forzada por el fiscal, que es cercano a Bullrich", interpretan los colaboradores de Milei, quien hasta noviembre negociaba una alianza con la ahora precandidata presidencial de JxC, pero no fue posible.

En la última reunión, según relatan los testigos, Milei le propuso a la exministra que se fuera del PRO e hicieran un frente electoral para competir en las primarias y garantizar una victoria en la primera vuelta. "Dijo que no podía y no volvieron a hablar. Pero Javier no tiene los códigos de la política y la respetó siempre. La causa que le abrió el fiscal González fue su límite. Ahora es su enemiga", advierten.

De hecho, en su última aparición televisiva, en el canal TN, Milei adjudicó a "la señora Bullrich" el escrache de una señora durante la visita a Tigre. "Es una candidata a concejal de ella. No pueden ser tan obvios", aseguran los libertarios.

El precandidato presidencial mantiene su decisión de no asistir a programas de televisión, aunque el domingo tenía decidido ir a LN+, pero no llegó a tiempo un vuelo que lo traía de Estados Unidos. La campaña continuará en el gran Buenos Aires y en el interior bonaerense, por ahora sin recorridas confirmadas en otras provincias, donde los referentes locales empezaron a perder la paciencia.

Se evalúan visitas a Mendoza y a Santa Fe, pero no están confirmadas y Milei tampoco quiere grabar videos de apoyo a los candidatos, que el 13 de agosto tienen que cuidarle los votos. El único evento confirmado es el acto de cierre, el lunes 7 de agosto en el Movistar Arena de Villa Crespo. Necesita recuperar la mística perdida. Nada fácil.