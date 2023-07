Según describió la periodista, cuando intervino para proteger al diputado "recrudeció el odio hacia mi y me empezaron a insultar, sin saber yo de que se trataba -les pedía que me explicaran-. Cuando vi la foto que llevaba una chica de ese grupo en mano me quede helada y ya no pretendía explicar nada". Fue necesaria la intervención del intendente de Pinamar Martín Yeza , quien también trabaja para la campaña presidencial de la exministra de Seguridad.

Sí podrían haberlo corregido durante el resto de la sesión, pero no se dieron cuenta y tampoco fueron advertidos por su secretario parlamentario, Nicolás Emma, un dirigente del partido Libertario. Por su cargo, era quien tendría que haberle avisado a Milei y a Villarruel que uno de los expedientes incorporados y leídos en voz alta por la diputada del Frente de Todos Paula Penacca era ni más ni menos que declarar el 18 de julio duelo nacional por las víctimas de la AMIA. En el entorno del diputado recuerdan que Emma ni siquiera pudo garantizar la presencia del partido libertario de la Ciudad y la provincia en el frente La libertad Avanza, por las peleas internas entre los militantes. Aun así, todavía Milei lo protege.

Si bien tiene formación católica, el precandidato presidencial es un admirador y practicante de la religión judía: tiene un rabino de cabecera y todas las semanas se dedica a estudiar la Torá, su texto religioso por excelencia.

En el campamento libertario cuentan que la pasión le nació cuando daba clases de Economía en la escuela ORT y notaba que los chicos de religión judía tenían facilidades para aprender su disciplina. Quiso saber cómo se formaban, por lo que comenzó a estudiar sus libros sagrados y, si bien nunca se convirtió formalmente, es habitual verlo con su rabino en alguna sinagoga.

Con la polémica por el voto negativo, el libertario se acercó a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), quienes le recriminaron haber votado en contra del día de duelo por el atentado a la AMIA y le pidieron rectificarse. A la mañana siguiente Villarruel explicó que había sido un error y recién cuatro días después plantearon cambiar el voto, un trámite no contemplado en el reglamento, porque de ocurrir las votaciones se prolongarían durante semanas.

Acto de cierre

Este jueves Milei confirmó que el acto de cierre de campaña será el lunes 7 de Agosto, como anticipó Letra P. El lugar elegido es el Movistar Arena, el estadio cerrado ubicado en Villa Crespo considerado el más grande del país (entran 15 mil personas), donde intentará recuperar la mística perdida con su stand up clásico: ingreso con (el tema de La Renga) Panic show, una clase de economía y mucha arenga a favor de la libertad.

Hasta ahora dedicó su campaña a defenderse de las acusaciones por supuestas ventas de precandidaturas, que incluyeron a una investigación preliminar iniciada por el fiscal Ramiro González, motivo de una queja de Milei ante el procurador Eduardo Casal por supuesto conflicto de poderes. Entendió que un magistrado está influyendo en la tarea de un legislador.

Los colaboradores del libertario aceptan que todavía no lograron un mínimo orden: ni siquiera hay un búnker de campaña y las actividades las coordina Karina por WhatsApp. Milei sólo intercambia opiniones sobre el escenario electoral con los consultores Fernando Cerimedo y Santiago Caputo. No hay viajes a las provincias confirmados y recién en los últimos días empezó a organizarse una visita a Mendoza a fin de mes. Resta definir si habrá un acto o será una clásica caminata.

Cansado de discutir sobre las denuncias de venta de candidaturas, Milei anunció hace una semana que no concurriría más a la televisión y por ahora cumplió. El domingo pasado tenía una invitación para asistir al programa del periodista José del Río en LN+, pero a último momento desistió. No hay ninguno previsto esta semana en la agenda, aunque sus colaboradores no descartan que llegan invitaciones acepte ir. No sería la primera vez que se retire de los set televisivos y no resista a la tentación de volver.