Supongo que muchos estamos sorprendidos. En menos de una semana pasamos de una suba del dólar de más del 115% al anuncio de la liquidación del Estado tal como lo conocemos , en aras de una idea de libertad que impulsa a los poderosos a tener más poder. Fue un golpe duro, el anuncio por cadena nacional del decretazo dispuesto por Javier Milei . Estaban ahí, esos diez o 12 funcionarios. Parados o sentados alrededor del Presidente. No era solo un mensaje del jefe de Estado. La imagen parecía decir otra cosa. Salvo que mi memoria me falle, nunca hubo un plano detalle ; una imagen en primer plano de quien leía, que casi nunca levantó la vista del texto, como si buscara escamotear la mirada de sus imaginarios destinatarios. ¿Por qué?

Del otro lado de la pantalla, seguramente, éramos muchos los que nos preguntábamos qué crimen cometimos, pero en ese momento reparé en el tipo que estaba parado a la derecha de Milei, el único con un traje de otro tono, celeste. Como yo, muchos tuiteros comenzaron a observarlo. ¿En función de qué Federico Sturzenegger está parado ahí?, se preguntaban. Porque de él se trata. Hasta ese entonces, el exsecretario de Hacienda del gobierno de Fernando de la Rúa, el expresidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri y, si quieren más antecedentes, el asesor financiero de YPF durante el gobierno de Carlos Menem no tenía un cargo. Claro, es el autor del DNU; él mismo asumió esa autoridad en un video para Instagram en el que, muy jocoso, le cuenta a Patricia Bullrich que su trabajo estaba terminado. Más de 300 leyes borradas de un plumazo, sonríe. ¿Pero estaba ahí en carácter de qué? No es ministro, no es secretario de Estado. ¿Es el autor intelectual, el orfebre secreto de aquel plan?