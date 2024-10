Elecciones 2025: con PASO o sin PASO, qué provincias igual tendrán primarias el año próximo

Como viene contando Letra P , la estrategia de marcar distancia con los comicios nacionales es una estrategia que seduce a la mayoría de los gobernadores , que buscan que la discusión se concentre en sus gestiones y no en el debate nacional. En ese marco, la eliminación de las primarias obligatorias opera a favor de los deseos de los mandatarios en dos direcciones, una política y la otra, económica .

En las 13 provincias que deben celebrar elecciones legislativas distritales el año que viene, los oficialismos saben que una interna abierta servirá a la oposición para salvar sus diferencias internas y ordenar los debates no saldados en las alquimias electorales de ocasión. Mucho más en Santiago del Estero y en Corrientes , donde además se pondrá en juego la gobernación.

Además de las elecciones legislativas nacionales, el año que viene renovarán sus legislaturas 13 distritos. En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires , Mendoza , Chaco y Catamarca , habrá PASO. En Jujuy , San Luis, Misiones, Formosa, La Rioja , Corrientes y Santiago del Estero no existe tal instancia. Salta está en duda, dados los antecedentes de los dos últimos turnos electorales.

MAPA ELECCIONES 2025 HORIZONTAL-100.jpg

Con diferentes formas y respondiendo a distintas estrategias, Chaco, San Luis y Salta esquivaron las primarias en 2023. Alberto Rodríguez Saá las cambió por la Ley de Lemas en territorio puntano. Jorge Capitanich y Gustavo Saénz las suspendieron.

Mientras a mediados de julio Lule Menem, Lisandro Catalán, José Rolandi y María Ibarzábal encabezaron la comitiva oficialista para convencer a los bloques dialoguistas de avanzar con el proyecto de reforma política, el mapa vuelve abrirse en los escenarios provinciales donde algunos gobernadores ya evalúan movimientos propios.

Francos y Catalan en Diputados.jpeg Guillermo Francos junto a su segundo, Lisandro Catalán, el funcionario del Gobierno que pidió eliminar las PASO.

En Salta, donde las PASO se suspendieron "por única vez" en 2021 y 2023, el PJ ya analiza una reforma que, al menos, quite la obligatoriedad de las primarias. En Catamarca, Raúl Jalil viene advirtiendo desde hace años la necesidad de eliminar la instancia, aunque sus deseosnunca consiguieron los apoyos necesarios (de los propios) para poder llevarse a cabo.

Todo escenario de eventuales cambios parecería estar resuelto en Mendoza, donde surgió uno de los proyectos de eliminación que ingresó vía el Senado y que tiene la firma del exgobernador Rodolfo Suárez, cercano a Alfredo Cornejo.

El juego de los gobernadores

Entre los 14 distritos que no tuvieron primarias locales en 2023, el año que viene también votarán Jujuy, Misiones, Formosa, donde rige la Ley de Lemas, y La Rioja, cuya Constitución recientemente proclamada reafirma que “a los partidos políticos les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos y candidatas para cargos electivos y el Estado garantiza su libre funcionamiento dentro del territorio provincial por el sólo hecho de su constitución, sin injerencia estatal o cualquier otra en su vida interna y su actividad pública”.

Ricardo Quintela había sido uno de los voceros de los gobernadores que le pidieron a Alberto Fernández avanzar con la eliminación del turno electoral al considerarlo “un gasto innecesario”. Otros tiempos.

En la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de no acoplarse a los cambios nacionales es analizada en el sentido más amplio posible, ya que Axel Kicillof no sólo no estaría dispuesto a cambiar el sistema de votación, sino tampoco a eliminar las primarias que hasta el año pasado contaron con el apoyo cerrado de todo el arco filokirchnerista a nivel nacional.