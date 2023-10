Desde la habitación del piso 21 del hotel Libertador, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, bajará al búnker montado en el primer piso cuando conozca los resultados de la provincia de Buenos Aires. Le permitirán saber si, a la frustración de no poder ganar en primera vuelta, le suma la de no ser el más votado de las elecciones primarias y quedar detrás del oficialista Sergio Massa, un escenario que no estaba ni en sus peores pronósticos, pero que sus colaboradores no descartan.