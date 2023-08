Volvíamos de visitar a nuestro padre y mi hermano Juan me mostró un video. Aparecía una candidata a la intendencia de General Ramírez, provincia de Entre Ríos, que hablaba en un programa de televisión . Ella decía que mejor que 40 años de democracia nos hubieran venido un año de democracia y 39 de milicos, que entonces tendríamos menos delincuencia, menos drogas, menos inflación y menos planes para mamás solteras .

Primero me reí, con esa risa absurda que provoca lo absurdo. Después pensé en cuánto más fácil suele ser montar un discurso sencillo , prepotente y basado en unos pocos datos incomprobables que desmontarlo. Y cuánto más seductoras pueden ser la robustez y la elegancia de la simpleza que un palabrerío que intente explicar lo que a nuestro entender es obvio, como obvia nos resulta la redondez de la Tierra, aunque también a favor de eso cada tanto tengamos que esforzarnos en argumentar, no sin pereza.

Con notable sincronía, recibí también un mensaje de mi amigo Uriel. "Letra P sacó un par de notas que seguramente aparecerán mencionadas en algún libro de Historia cuando se revise el surgimiento del neomenemismo carapintada", me dijo, en referencia a los excelentes artículos de Guillermo Villarreal( El misterioso viaje de Milei a la tumba de un rabino milagroso en Nueva York) y Ailin Bullentini ( Con abrazos y gritos de libertad, genocidas presos festejaron el triunfo de Milei). Le dije que acaso nos quede el premio consuelo de ser testigos de un quiebre de la Historia: el fin de nuestro país tal como lo conocemos. Uriel me siguió la corriente y me recordó una genialidad de Tato Bores, prócer del humor político nacional. En el documental El misterio de la Argentina, el argentinólogo Helmut Strasse, en medio de ruinas de las que rescata retratos de Carlos Menem y envases de leche marca Vicco, se pregunta: "¿Existió realmente la Argentina?".