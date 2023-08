Cuando parecía que ya nada podía agregarse, trató de explicar cuáles serían las consecuencias de “40 años de milicos”. “No habría tanta droga, no habría tanta delincuencia, no habría tanta inflación, no habría tantos planes sociales para las mamás solteras”, dijo y, aclarando que lo decía “sin ánimo de ofender”, expresó que “hay muchas mujeres que tienen hijos por un plan social, porque hasta ese punto han llegado. La gente está tan ignorante y desinformada...”, cerró.

“Con esto no quiero incentivar el odio, ni mucho menos una confrontación con la sociedad. Yo soy una persona abierta, humilde, que escucha”, dijo. “No sé cómo serían hoy los 40 años con los militares”, dijo para de inmediato reivindicar que “en aquel momento no existía la inseguridad que está existiendo hoy”.

“Cuando estuvieron los militares no había inseguridad como hay hoy. Prácticamente no miro noticieros porque me da escalofríos. Quiero que se vuelva a la tranquilidad. No quiero fomentar el odio, fue un momento de expresión de impotencia”, cerró.