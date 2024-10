Javier Milei ante el mundo: ¿máximo exponente de la libertad o de la violencia?

No se trata de caer en la tilinguería de hacer un culto de todo lo que se dice de la Argentina desde el primer mundo. Este tipo de publicaciones, hechas por medios que, por no convivir diariamente con la realidad local, mantienen más viva la capacidad de asombro, sirven como llamados de atención frente a audiencias en riesgo de adormecerse en la costumbre.

Sobre el anterior artículo, decía Letra P hace un mes: "El académico no cuenta nada que no sepa el público argentino, porque escribe para una audiencia foránea que acaso haya escuchado o leído algo sobre Milei pero no conoce al personaje en profundidad. Sin embargo, su trabajo de recopilación de rarezas termina siendo un documento útil también en Argentina: puestas una debajo de la otra, reunidas en un mismo espacio, las extravagancias del Presidente, que la población local suele consumir de a una, resultan una bomba atómica y el resumen de Stefanoni, entonces, acaso un buen antídoto para prevenir la naturalización , que acarrea el peligro del adormecimiento y la pasividad ".

"Los exabruptos más polémicos" de Javier Milei

La nota que firman Mar Centenera y Javier Lorca hace eso: repasa el historial violento de Milei desde la campaña hasta la "metáfora" de Cristina Fernández de Kirchner en el cajón expuesta en una entrevista televisiva y la calificación de "hijo de remil putas" que hizo del fallecido sanitarista Ginés González García en un foro de tecnología.

Embed - Milei no se muerde la lengua tras la muerte del exministro: "Será recordado como un hijo de p..."

En definitiva, arma una lista con los insultos, las descalificacones y las expresiones machistas, homofóbicas y xenófobas que viene descargando el Presidente desde que era diputado y durante su campaña presidencial, sin cesar sino profundizando esa estrategia al asumir el poder inequiparable que le confiere la conducción del Estado. El resultado es otra bomba atómica.

"La violencia verbal que caracterizó la campaña electoral de Javier Milei siguió intacta al llegar a la Presidencia", arranca la nota y profundiza: "Políticos, periodistas, referentes sociales y artistas han sido blanco de sus duros ataques verbales en los últimos diez meses. Desde la cima del poder, esa violencia se ha extendido también a sus ministros y se refuerza a través de un ejército de cuentas afines al líder ultraderechista en las redes sociales. Los exabruptos de Milei incluyen la frecuente animalización de sus adversarios —'ratas inmundas fracasadas', 'cucarachas'—, mensajes machistas y homófobos —'hijo de remil putas', 'si te querés percibir como un puma, hacelo'— y ataques de índole sexual —'le dejamos el culo como un mandril'—".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/hombregrisxd/status/1759744214500343813?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1759744214500343813%7Ctwgr%5E9487b75a4cacc84c7276b0ad7d5fd993324d3a5f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fargentina%2F2024-10-23%2Fjavier-milei-el-insulto-como-politica-de-estado-rata-excremento-humano-zurdo-de-mierda.html&partner=&hide_thread=false EL CONGRESO ES UN NIDO DE RATAS : Javier Milei dijo que el Congreso de la Nación es un nido de ratas que no te votan las leyes. Son UNA MIERDA y la gente los detesta ¿Apoyas estas fuertes palabras de Javier Milei? pic.twitter.com/EgiBTpxk4J — Hombre Gris (@hombregrisxd) February 20, 2024

Un párrafo más:

"Entre los blancos habituales de los insultos del presidente están los políticos, el núcleo de 'la casta', el cambiante y creciente conjunto de sus enemigos. Además de los recientes ataques a Cristina Kirchner, Milei les ha dedicado invectivas a numerosos adversarios y a no pocos aliados. 'El problema de [Elisa] Carrió es que es un parásito que toda su vida vivió de la política', dijo, aún siendo diputado, sobre la líder de la Coalición Cívica, quien había cuestionado sus propuestas de ajuste y represión. Hace dos semanas, llamó 'siniestro mentiroso' a Horacio Rodríguez Larreta, ex precandidato presidencial del PRO. Fue más medido que tres años atrás, cuando le dedicó estas palabras: '¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete'. El sábado pasado, en el Tech Forum Argentina, Milei se refirió al sanitarista Ginés González García, exministro de Salud kirchnerista, fallecido el día anterior: dijo que fue un 'ser siniestro', 'impresentable y repugnante', 'un hijo de remilputas que será recordado como un hijo de puta'. También ha atacado a los grupos económicos que considera opuestos a sus políticas. En julio, en una entrevista, dijo de quienes operaban para subir la cotización del dólar: 'Les dejamos el culo como un mandril. No emitimos y teníamos para doblegarlos en el mercado'".

Javier Milei dixit: de ratas y excrementos humanos

El diario español recuerda, además, que Milei llamó "nido de ratas" al Congreso y "degenerados fiscales" a quienes desde el parlamento impulsan leyes que aumentan el gasto público; “ensobrados”, “pauteros”, “comprados” y “mentirosos por dinero” a periodistas que lo critican, a quienes dijo haberles "cerrado el orto" y a quienes calificó de "pedazos de soretes"; "excremento humano" y "lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso y cancerígeno" al socialismo; "asesino terrorista" a su par de Colombia, Gustavo Petro; "comunista corrupto" al brasieño Luiz Inácio Lula da Silva; "ignorante" al mexicano Andrés Manuel López Obrador y "Lali Depósito" a la artista popular Lali Espósito.

Embed - “Lali Depósito”: Milei volvió a cargar contra la artista y la acusó de cobrar 350.000 dólares

Para este artículo, Centenera y Lorca consultaron al sociólogo italiano Giuliano da Empoli, quien advirtió sobre la tendencia actual de llevar la discusión pública a los extremos como estrategia que busca rendimiento a cualquier costo. “Recolectas no sólo la energía de los que se unen a ti sino, especialmente, la de los que están contra ti”, señaló el intelectual y expuso la encerrona de "los medios tradicionales", que "oscilan entre dos caminos que son igual de tramposos: al reproducir sus palabras las amplifican, pero si las ignoran contribuyen a que la sociedad naturalice esa violencia verbal".

¿Qué dirá de esto último Santiago Caputo, miembro del "círculo de hierro" del Presidente, cerebro de la narrativa oficial y fan del sociólogo italiano, autor de El mago del Kremlin, la novela sobre un superasesor de Vladimir Putin con quien, según el periodista Carlos Pagni, gusta compararse el joven del eterno cigarrillo en los labios. Acaso el escritor caiga en desgracia y sea merecedor de una lluvia de insultos.