El plagio con trampa de Javier Milei: el presidente de "The West Wing" era otra clase de liberal

Javier Milei - Jed Bartlet (The West Wing)

Vi The West Wing en tiempo real, como había que ver las series cuando las daban los canales de cable, de a un capítulo por semana y a la hora señalada. No llegaba del trabajo para verla a las 22, los jueves, cuando la programaba Warner Channel, así que aguantaba despierto hasta las 2.30 del viernes, cuando la repetían. Entiendo a Santiago Caputo: la historia era adictiva. Lo que no encaja son las palabras de Jed Bartlet en boca de Javier Milei.