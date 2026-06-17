Rosario: gremios, organizaciones sociales y un sector del peronismo arman un contraacto para repudiar a Milei

La organización del acto se definió el lunes en una reunión de la que participaron representantes de la multisectorial sindical. En principio, participarán gremios de trabajadores del transporte, aeronáuticos, camioneros, recolectores, portuarios, ferroviarios, marítimos y de la administración nacional, nucleados en ATE.
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El presidente Javier Mieli, en su última visita a Rosario, para el Día de la Bandera.
Además, el MovimientoEvita, sector asiduo a esta clase de movilizaciones, dará el presente por el peronismo. Se espera que tras la difusión formal y con el correr de los días, la convocatoria sume adhesiones. El espacio conducido por Emilio Pérsico a nivel nacional articula desde hace tiempo con las organizaciones gremiales que dieron forma a la manifestación contra Milei.
Muchos de los sindicatos adherentes se encuentran nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), perteneciente a la rama de carácter combativo con el gobierno de Milei. Días atrás, la confederación se movió primero y declaró al Presidente “persona no grata” con motivo de su visita.
Nueva marcha en repudio de la visita del Presidente
Previamente, durante el primer año de gobierno del libertario, alrededor de 50 organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas realizaron una contramarcha en el marco del acto presidencial del Día de la Bandera.
El encuentro de Javier Milei con Pullaro y Javkin
Javier Milei retornará a Rosario el próximo sábado para encabezar el acto por el Día de la Bandera por segunda vez desde que es presidente. Tras una presencia en 2024 y una ausencia en 2025, el libertario aceptó el convite de Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin para participar de la ceremonia.
Los santafesinos no nos merecíamos ver al Monumento a la Bandera tapado con obradores y andamios durante los últimos 10 años. Nos hicimos cargo y lo terminamos de una vez por todas, y lo logramos con recursos de nuestra propia provincia.
Tras el abandono, la Casa Gris se hizo cargo de la puesta en valor desembolsando $1.456 millones correspondientes a trabajos que ya se habían realizado. La restauración finalizó en las vísperas de la visita de Milei y fue inaugurada por Pullaro y Javkin este miércoles.