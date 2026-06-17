Rosario: gremios, organizaciones sociales y un sector del peronismo arman un contraacto para repudiar a Milei

Javier Milei durante su visita a Rosario en junio de 2024 por el acto del Día de la Bandera

Diversos sindicatos, organizaciones sociales y espacios del peronismo movilizarán y realizarán un contraacto en repudio a la visita de Javier Milei a Rosario . El evento se realizará en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera que encabezará el Presidente junto al gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , y el intendente de la ciudad, Pablo Javkin .

La cita quedó fijada para el sábado 20 a las nueve de la mañana en la Plaza Pringles , en el centro rosarino. Desde allí marcharán para realizar un contraacto a escasos metros del Monumento Nacional a la Bandera , lugar en donde Javier Milei encabezará el acto conmemorativo .

Además, el Movimiento Evita , sector asiduo a esta clase de movilizaciones, dará el presente por el peronismo . Se espera que tras la difusión formal y con el correr de los días, la convocatoria sume adhesiones. El espacio conducido por Emilio Pérsico a nivel nacional articula desde hace tiempo con las organizaciones gremiales que dieron forma a la manifestación contra Milei.

El presidente Javier Mieli, en su última visita a Rosario, para el Día de la Bandera.

Muchos de los sindicatos adherentes se encuentran nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) , perteneciente a la rama de carácter combativo con el gobierno de Milei. Días atrás, la confederación se movió primero y declaró al Presidente “persona no grata” con motivo de su visita.

El Sindicato de Dragado y Balizamiento cumple hoy 55 años de lucha junto a los trabajadores, y en el corazón de nuestra ciudad portuaria. Felicitaciones a @JuanCSchmid , Edgardo Arrieta y Hugo Benzo, tres compañeros que han dedicado su vida al gremio. pic.twitter.com/CqYxvY40Ot

Nueva marcha en repudio de la visita del Presidente

El grupo de dirigentes de la oposición replicará la estrategia que ya empleó en las visitas previas del Presidente. Cuando en octubre del año pasado Milei se dirigió a Rosario para cerrar la campaña nacional de La Libertad Avanza, los gremios y movimientos sociales se manifestaron a escasos metros del acto oficial.

Previamente, durante el primer año de gobierno del libertario, alrededor de 50 organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas realizaron una contramarcha en el marco del acto presidencial del Día de la Bandera.

El encuentro de Javier Milei con Pullaro y Javkin

Javier Milei retornará a Rosario el próximo sábado para encabezar el acto por el Día de la Bandera por segunda vez desde que es presidente. Tras una presencia en 2024 y una ausencia en 2025, el libertario aceptó el convite de Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin para participar de la ceremonia.

El gobernador radical podrá sacar pecho el 20 de junio cuando luzca a sus espaldas el Monumento Nacional a la Bandera refaccionado. Luego de años de avances y retrocesos entre Nación y provincia por la remodelación del emblema de la ciudad, el Gobierno de Milei decidió cortar en seco el financiamiento de las obras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/2067298903129735555?s=20&partner=&hide_thread=false Los santafesinos no nos merecíamos ver al Monumento a la Bandera tapado con obradores y andamios durante los últimos 10 años. Nos hicimos cargo y lo terminamos de una vez por todas, y lo logramos con recursos de nuestra propia provincia.



Hoy inauguramos estas obras para que… pic.twitter.com/e5UvQ6GNUs — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) June 17, 2026

Tras el abandono, la Casa Gris se hizo cargo de la puesta en valor desembolsando $1.456 millones correspondientes a trabajos que ya se habían realizado. La restauración finalizó en las vísperas de la visita de Milei y fue inaugurada por Pullaro y Javkin este miércoles.