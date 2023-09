El candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei , confirmó esta semana que participará de los dos debates previstos por ley con sus cuatro contrincantes para llegar a la Casa Rosada, pero antes exigió dos garantías para no dejar su silla vacía : que las repreguntas no se realicen en un cara a cara y supervisar la selección que se hará de las consultas de la ciudadanía.

Los anteriores encuentros de la jefa de campaña con los representantes de los otros cuatro candidatos fueron tensos . Tanto, que durante una discusión preguntó cuál era la sanción si su hermano no concurría . El resto de los apoderados se apuró en filtrar esas discusiones y obligaron a Milei a aclarar que nunca pensó en ausentarse, una decisión que desde 2019 tiene sanciones porque los debates presidenciales están regulados por ley.

Al libertario no le causó gracia que el reglamento obligue a tomar decisiones por consenso entre los candidatos y, si no es posible, autorice a la Cámara electoral a fijar condiciones por su cuenta. Milei no está dispuesto a llegar a esa situación, si siente que las reglas del juego lo perjudican. Para evitarla, le encargó a su hermana conseguir pautas claras para los dos temas que más lo incomodan: la modalidad que se usará para que los candidatos realicen repreguntas y la incorporación de las consultas de la ciudadanía, una de las novedades que tendrán los debates.